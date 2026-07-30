Една стъпка дели Манчестър Сити от "заместника на Родри"

Ръководството на Манчестър Сити направи още една крачка към привличането на заместник на Родри. През последните дни все повече се коментира бъдещето на испанския национал на "Етихад". Той е основната трансферна цел на Реал Мадрид и по всичко изглежда, че съвсем скоро ще се присъедини към "кралете". По тази причина "гражданите" се задействаха на пазара в търсене на негов заместник. По последна информация те са спрели на младия марокански талант Аюб Буади от Лил.

Ман Сити се договори с Аюб Буади, но все още чака Лил

18-годишният Буади се превърна в едно от големите открития на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Въпреки ограничения си опит в мъжкия национален отбор преди турнира, той започна като титуляр в пет от шестте мача на Мароко. С изявите си на американска земя, както и през миналия сезон в Лига 1, той предизвика интереса на клубове като Сити, Арсенал, Ливърпул, Челси и Пари Сен Жермен. "Гражданите" обаче бяха най-дейни и по всяка вероятност ще го доведат в Манчестър.

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Лил се опитва да задържи младата си звезда

Според информация на Матео Морето, клубът вече е постигнал споразумение с футболиста. След като личните условия вече не представляват проблем, сега вниманието се насочва към финализирането на сделката между двата клуба. Въпреки че преговорите напредват, все още седи въпросът кога Буади ще се премести в Англия. Лил настоява 18-годишният футболист да остане в клуба под наем за сезон 2026/27, като смята, че още един сезон с редовен футбол би бил идеалната следваща стъпка в развитието му. Манчестър Сити пък би предпочел националът на Мароко да се присъедини към отбора незабавно. Намирането на общ език по този въпрос ще определи колко бързо ще бъде финализиран трансферът.

Интересът на Сити отразява продължаващата инвестиция на клуба в елитни млади таланти, способни да се превърнат в титуляри в първия отбор. Последните трансфери съчетават утвърдени играчи с високо оценени изгряващи звезди, което позволява на "гражданите" да укрепят както настоящия си състав, така и дългосрочното си бъдеще. От другата страна, Лил е решен да избегне загубата на още един ключов футболист, без да гарантира, че развитието на полузащитника ще продължи без прекъсване. Френският клуб си е изградил репутация на отбор, който възпитава едни от най-добрите млади играчи в Европа, преди да ги продаде за значителни суми, и Буади по всяка вероятност ще последва този път.

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