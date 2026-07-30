Левски май остана без твърд титуляр за следващия мач в първенството

Българският шампион Левски може и да остане без титулярния си страж Светослав Вуцов за предстоящия мач срещу Септември от третия кръг на Първа лига. Причината е, че днес Вуцов стана баща за пръв път и е много вероятно да получи почивка от Хулио Веласкес за двубоя срещу Септември, който ще се изиграе след по-малко от 48 часа. Мачът ще се състои на стадион "Георги Аспарухов" на 1 август (събота) от 19:00 часа.

Левски без Светльо Вуцов срещу Септември?

Вуцов бе дарен с момиче от половинката си Дарина в четвъртък. Най-добрият вратар в Първа лига за изминалия сезон демонстрира, че е ключов играч за Левски и през настоящата кампания, като се отчете с няколко много важни спасявания както във вътрешния шампионат, така и в квалификациите на Шампионска лига. Твърде вероятно е той да остане извън групата на Левски за мача със Септември и да се завърне за първия мач срещу Кайрат другата седмица.

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Ако Вуцов остане извън състава, то Левски ще трябва да разчита на Мартин Луков или Огнян Владимиров. Много вероятно е Веласкес да направи и други рокади в състава си, за да съхрани най-важните си футболисти за предстоящата битка с Кайрат. Септември обаче показва добро лице от началото на сезона, и макар да има само една точка от първите два кръга, демонстрира желание да играе хубав футбол, с интересни идеи от треньора Шимао Фрейташ.

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