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Огромен американски военен самолет предизвика смут във Варна

30 юли 2026, 21:32 часа 2353 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Огромен американски военен самолет предизвика смут във Варна

Самолет от състава на американските Военновъздушни сили предизвика смут във Варна. Той е бил забелязан от пътник на летището в морската ни столица, а кадри бяха разпространени от онлайн издание. От тях се вижда, че това е товарен C-17 Globemaster. Основната му задача е да превозва войски, тежка техника, боеприпаси и хуманитарна помощ на големи разстояния.

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От летище „Варна“ отказаха коментар. От Министерството на отбраната обясниха за bTV, че машината няма общо с даденото разрешение за разполагане на самолети в Безмер. 

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летище Варна военен самолет
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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