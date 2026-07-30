Легендата Конър Макгрегър обяви голяма новина за бъдещето си в UFC

Легендата на бойните спортове Конър Макгрегър поиска реванш за скорошната си загуба от Макс Холоуей. Ирландецът се завърна в UFC след 5-годишно отсъствие, но прекара по-малко от две минути в октагона. 69 секунди след началото на двубоя той бе принуден да се оттегли заради контузия. Впоследствие стана ясно, че е разкъсал връзки на коляното си и трябва да се подложи на операция. Бъдещето му в спорта също бе под въпрос, тъй като му остава още един мач по договора. Сега той разсея слуховете с призива си към Холоуей.

Макгрегър вече готви завръщането си в UFC

В публикация в социалните мрежи, в която се споменава Международната седмица на боевете на UFC през юли следващата година, Макгрегър написа: "Това, което трябваше да бъде разгром на поколението, сега ще бъде рестартирано. IFW 2027. Последният танц." Ако Макгрегър се изправи отново срещу Холоуей, това ще бъде третият мач между двамата. Преди двубоя им на 12 юли, двамата бойци се срещнаха и през август 2013 година, когато Макгрегър спечели с единодушно решение.

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38-годишният ирландец Макгрегър предстои да се подложи на операция за разкъсани предни кръстни връзки, което вероятно обяснява дългото чакане за реванша. Очаква се възстановителният период да отнеме около година. Мачът на 12 юли беше първото участие на Макгрегър в октагона от пет години насам, след като си счупи левия крак при загубата от Дъстин Пойрие на UFC 264 в Лас Вегас през 2021 година. Ирландецът е загубил всеки от последните си три мача. Преди тази контузия той беше най-атрактивната звезда на UFC, като през 2016 година стана първият боец, спечелил едновременно две титли в различни категории.

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