УЕФА иска да свали Инфантино от трона, предложиха познато лице за нов президент на ФИФА

Напрежението на най-високите нива в световния футбол ескалира след спорното предложение за създаване и продажба на търговско дружество на ФИФА. Президентът Джани Инфантино обяви нова структура, която предполага печалбата на 20 милиарда долара от продажба на дялове от турнири, включително Световното първенство по футбол. От УЕФА ясно се обявиха против тази идея и свикаха извънредно събрание, на което европейските федерации обявиха, че ще бойкотират всички форуми на ФИФА.

УЕФА търси опонент на Инфантино

Освен това, УЕФА активно търси влиятелен кандидат, който да се изправи срещу Инфантино на предстоящите президентски избори през март 2027 година. Информации от "Politico" потвърждават, че континенталните ръководители разглеждат президента на Пари Сен Жермен - Насер Ал-Хелаифи, като потенциална обединяваща сила срещу най-новите финансови маневри на Инфантино. Въпреки значителното лобиране от страна на европейските футболни асоциации, той няма намерение да се включи в надпреварата. Източник, близък до катарския функционер, изясни, че той няма абсолютно никакви амбиции, намерения или интерес към тази длъжност във ФИФА.

ОЩЕ: Футболна война! УЕФА официално заплаши с тотален бойкот на ФИФА заради Инфантино

Европейската футболна асоциация (EFC), на която Ал-Хелаифи е настоящ председател, се противопостави категорично на предложената продажба на търговските дялове на ФИФА. Предвид силната съпротива на EFC срещу плана, континенталните функционери видяха в неговия лидер естествен кандидат, който да пренесе този импулс в президентската надпревара. Профилът му би го превърнал в сериозен кандидат, като се има предвид контролът му над ПСЖ и влиятелната му роля в BeIN Media Group. Въпреки това близките му отхвърлиха слуховете, като настояха, че приоритетите му са другаде.

Решението да се откаже от кандидатурата подчертава огромната трудност да се отстрани Инфантино, който е прекарал последното десетилетие в укрепване на властта си. Като основен архитект на отбелязания ръст на приходите на ФИФА, Инфантино се радва на широка подкрепа от членските федерации в Африка, Азия и Южна Америка. Тези региони са се възползвали значително от преразпределението на богатството под негово ръководство, което прави всеки преврат, воден от Европа, математически трудна перспектива.

ОЩЕ: Карло Анчелоти отправи отчаян призив към ФИФА, след като разбра новия план на Инфантино