Карло Анчелоти каза кои футболисти никога няма да попаднат в националния отбор

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти официално обяви кои футболисти повече няма да попаднат в националния отбор. След разочароващото представяне на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, където "селесао" отпадна от 1/8-финалите, италианският специалист запази поста си начело. Сега основният му приоритет е да изгради състав, способен да се бори за титлата на Копа Америка през 2028 година, а впоследствие и на Мондиал 2030.

Карло Анчелоти отписа трима от националния отбор на Бразилия

Анчелоти даде специално интервю за бразилското издание "Globo Esporte", в което разкри, че започва преустройство на националния отбор около по-младото поколение. По тази причина той категорично отписа няколко от легендите на "селесао". Става въпрос за Неймар, Каземиро и Данило, които повече няма да облекат жълтата фланелка под негово ръководство. Той заяви, че разочароващото представяне на американска земя бележи края на една тяхната ера. Бившият треньор на Реал Мадрид подчерта, че не всеки опитен играч ще бъде отстранен, като посочи капитана Маркиньос като човек, от когото се очаква да поеме лидерската роля по време на прехода.

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Време е за новото поколение

"Мисля, че това Световно първенство бележи края на едно поколение от много важни играчи. Започвайки с Неймар, през Данило, Каземиро - всички онези играчи, които бяха на възраст над 30 години по време на Световното първенство", заяви Анчелоти. "Ще набележим нови играчи, които могат да се включат. Не говоря за следващото Световно първенство през 2030 година, а за тези, които вече могат да бъдат конкурентоспособни за първата ни цел - Копа Америка през 2028 година. Няма да сменя всички 26 играчи. Ще запазим някои важни играчи, които могат да продължат работата, като Маркиньос. Но идеята е да се променим, да въведем ново поколение."

34-годишният Неймар обяви оттеглянето си от международния футбол след загубата на Бразилия от Норвегия в 1/8-финалите. Преди дни той официално потвърди решението си. 34-годишният Каземиро и 35-годишният Данило все още не са се оттеглили, но Карло Анчелоти на практика реши съдбата им. Бразилия, която е достигала полуфиналите на Световното първенство само веднъж, откакто спечели петата си титла през 2002 година, и не е вдигала трофея на Копа Америка от 2019 година насам, ще започне следващата фаза от своето преустройство с две международни приятелски срещи срещу Австралия през септември.

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