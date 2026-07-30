"Here we go", ама не съвсем: Топ 10 "сигурни" трансфера, които се провалиха в последния момент

"Here we go" отдавна се възприема като неофициалния печат върху големите футболни трансфери. Когато трансферното гуру Фабрицио Романо използва запазената си фраза, сделката обикновено се смята за сигурна. Медицинските прегледи, неподписаните договори и неочакваните обрати обаче понякога се оказват по-силни дори от най-популярния трансферен журналист. Ето 10 случая, при които "Here we go" не се оказа последната дума в световния футбол.

10. Ян Диоманде – от РБ Лайпциг в Реал Мадрид

За разлика от останалите случаи този трансфер все още не може да бъде определен като провален. Романо обяви очакваното преминаване на 19-годишния талант в Реал, но официално потвърждение от клубовете все още няма. Съобщенията са за сума между 115 и 120 милиона евро, докато преговорите и подготовката на документите продължават. Затова Диоманде засега трябва да бъде поставен под въпросителна, а не сред окончателно пропадналите сделки.

9. Бамба Диенг – от Марсилия в Лийдс

Един от най-хаотичните трансферни дни. Лийдс договори Диенг за около 10 милиона евро и публично приветства предстоящото му пристигане. Нападателят обаче промени решението си на път за Англия, след като Ница се намеси. Последва нов обрат – сенегалецът не премина медицинския преглед във френския клуб и остана в Марсилия.

8. Емерсон Роял – от Милан в Бешикташ

Тук трансферът не се провали напълно - смени се неговата посока. Милан и Бешикташ имаха устна договорка за наем с опция за откупуване, но Фламенго се намеси в последния момент. Бразилският клуб предложи постоянен трансфер за около 9 милиона евро и привлече защитника. "Here we go" за Бешикташ беше заменено от ново "Here we go" за Фламенго.

7. Жоао Педро – от Уотфорд в Нюкасъл

През 2022 година беше обявено пълно споразумение за 25 милиона паунда плюс още пет милиона под формата на бонуси. Сделката включваше и клауза за 10% от бъдещ трансфер. Нюкасъл обаче промени плановете си и насочи средствата към Александър Исак, който пристигна от Реал Сосиедад срещу клубен рекорд.

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6. Жан-Филип Матета – от Кристъл Палас в Милан

Този случай е от зимата на 2026. Палас и Милан постигнаха договорка за приблизително 30 милиона паунда, но италианският клуб поиска допълнителни изследвания на коляното на нападателя. След втория медицински преглед Милан се отказа от сделката. Матета остана в Англия, въпреки че Палас вече беше привлякъл Йорген Странд Ларсен.

5. Хаким Зиеш – от Челси в Ал Насър

През 2023 година мароканецът изглеждаше сигурен за съотборник на Кристиано Роналдо. Съобщено беше, че медицинската документация е породила опасения около коляното и бедрото му. Ал Насър предложи променени условия, включващи сериозно намаляване на възнаграждението, които Зиеш отказа. Около точната причина имаше противоречиви информации, но трансферът така и не се осъществи.

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4. Виктор Бонифейс – от Байер Леверкузен в Милан

През август 2025 година Милан се договори да привлече Бонифейс под наем за 5 милиона евро с опция за още 24 милиона. След обстойни прегледи италианците се отказаха заради състоянието на дясното му коляно и историята му с тежки контузии. Нападателят има два случая на скъсани кръстни връзки в кариерата си.

3. Саму Омородион – от Атлетико в Челси

Челси договори нападателя срещу приблизително 35 милиона паунда и му предложи седемгодишен контракт. Омородион пристигна в Лондон, но трансферът се разпадна заради проблеми при финализирането на личните условия. Вместо на „"тамфорд Бридж" той се озова в Порто, където започна да се представя под името Саму Агехова.

2. Морган Гибс-Уайт – от Нотингам Форест в Тотнъм

През 2025 година Романо обяви, че Тотнъм е активирал клауза за 60 милиона паунда, а медицинските тестове вече се организират. Форест прекрати комуникацията между клубовете и заплаши с юридически действия заради предполагаем неправомерен контакт с футболиста и изтичане на конфиденциална информация за клаузата. В крайна сметка Гибс-Уайт подписа нов договор с Форест до 2028 година.

1. Марк Геи – от Кристъл Палас в Ливърпул

Ливърпул договори английския национал за 35 милиона паунда през последния ден на летния прозорец през 2025 година. Геи започна медицинските прегледи, а необходимите документи бяха подадени навреме. Кристъл Палас обаче не намери подходящ заместник и спря сделката в последните минути. Няколко месеца по-късно защитникът премина в Манчестър Сити.

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