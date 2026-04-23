23 април 2026, 9:08 часа 410 прочитания 0 коментара
Сантра с първи акустичен концерт през май

Сантра ще изнесе първия си акустичен концерт на 15 май в "Строежа".

Събитието се очертава като магична вечер, в която добре познатите хитове на Сантра ще прозвучат по напълно нов начин чрез специално подготвени акустични аранжименти. Публиката ще има възможност да чуе любими песни, пречупени през нова музикална емоция, която носи усещане за близост, топлина и неподправена енергия.

Освен познати неща, Сантра ще представи и нова музика, за първи път пред публика.

На сцената до нея ще застанат Калоян Минчев – на барабани, Константин Ковачев – на китара, Михаил Филипов – на клавири, и Петър Манджуков – беквокал.

Певицата загатва и за специални гост звезди, които ще се присъединят към нея на сцената.

Весела Софева
