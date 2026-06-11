На 20 юни от 11:30 ч. МУЗИКАУТОР подготвя специална музикална изненада за жителите и гостите на София пред Народния театър „Иван Вазов“. Флашмоб „Светилник“ ще събере стотици деца, Детския радиохор на БНР, ученици и учители в едно от най-визуалните и емоционални събития в навечерието на Световния ден на музиката.

Учениците от деветте училища в петото издание на „Светилник“ ще пресъздадат символично светлината на инициативата пред театъра — с музика, цвят и песен.

Ще има отлични възможности за снимки, видео и кратки синхрони с участници и представители на МУЗИКАУТОР.

Място: Градинката пред Народния театър „Иван Вазов“

Дата и час: 20 юни, събота, 11:30 ч.

След флашмоба празничният ден ще продължи с финалния концерт „Светилник 2025–2026: Че какво без песен е светът“ на сцената на Народния театър, където за първи път ще прозвучат новите училищни химни.

Ще се радваме да отразите този специален момент.