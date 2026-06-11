МУЗИКАУТОР на 34: общност, която расте заедно с българската музика

Това лято сдружението очаква своя 4000-и член и ще отбележи момента със специален жест към член на сдружението на авторите и композиторите

На 11 юни МУЗИКАУТОР отбелязва 34 години от своето създаване – повече от три десетилетия в защита на авторите, композиторите и музикалните издатели и в отстояване на правото им на справедливо възнаграждение за техния труд.

Тази година празникът е свързан и с още един значим момент – сдружението е на прага да посрещне своя 4000-и член. Очаква се това лято към общността да се присъедини авторът, който символично ще отбележи този важен етап.

Достигането на 4000 членове е значимо постижение, защото показва устойчивото развитие на организацията и нарастващото доверие на българските музикални творци към колективното управление на авторски права. То е знак, че все повече автори разпознават МУЗИКАУТОР като свой партньор в защитата на творчеството им и в осигуряването на справедливо възнаграждение за използването на техните произведения.

„Всеки нов член носи със себе си нов глас, нова музика и ново вдъхновение. Всеки автор е важна част от общността, която изграждаме заедно, защото зад всяко произведение стоят талант, труд и дълбока лична история“, каза Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

По този повод МУЗИКАУТОР ще подготви специална изненада за своя 4000-и член – подаръчен ваучер от музикален магазин като подкрепа за творческото развитие на новия автор в общността.

МУЗИКАУТОР работи активно с Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори (CISAC) само година след създаването си. Като неин член от 1993 г. МУЗИКАУТОР се ръководи от Професионалните правила на CISAC за сдружения за колективно управление на авторски права в музиката, а през изминалата 2025 г. сдружението беше удостоено с честта да бъде домакин на най-мащабното събитие, свързано с опазване на интелектуалната собственост в авторската музика – Общото събрание на CISAC.

От 1996 г. МУЗИКАУТОР е член на Международното бюро на авторските дружества, управляващи правата за механичен запис и възпроизвеждане (BIEM), а от 2018 г. организацията е член и на Европейската група на дружествата на авторите и композиторите (GESAC).

На своя 34-и рожден ден МУЗИКАУТОР благодари на всички автори на музика, текст и аранжимент, както и на музикални издатели, които са част от сдружението. Благодарение на тях организацията продължава да се развива и да отстоява правата на музикалните автори и издатели, като се бори за справедливо възнаграждение на техния труд и за признанието, че музиката има неизменна стойност.

Честит рожден ден, МУЗИКАУТОР!