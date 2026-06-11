Световната к-поп сензация KARD официално включва България в своето европейско турне

На 15 септември 2026 г. Парк Център „Юнак“ ще е домакин на първото гостуване на корейския състав KARD у нас. Дебютът на родна сцена утвърждава позицията на групата като една от най-влиятелните формации в глобалната к-поп индустрия.

KARD е една от най-успешните co-ed групи, състояща се от BM, J.seph, SOMIN и JIWOO. В музиката си те интегрират елементи от денсхол, латино-поп и EDM, а артистичната им идентичност е изградена около концепцията за карти за игра – името KARD е акроним за King, Ace, jokeR и hiDden.

Още преди официалния си старт с албума „Hola Hola“ през юли 2017 г., групата постига международен успех с трилогията сингли „Oh NaNa“, „Don’t Recall“ и „Rumor“. Навлизайки в своята десета година, KARD поставят началото на своята „Златна ера“, характеризираща се с „R-rated“ стил и модерно ретро звучене

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За събитието

Концертът в София е част от тяхното световно турне и ще предложи впечатляваща продукция, силна хореография и енергия, която заразява всички пред сцената. Феновете ще имат възможност да преживеят на живо харизмата на BM, J.seph, SOMIN и JIWOO – артисти, които разбиват граници и създават нов стандарт в жанра.

Това е събитие, което ще постави София на картата на големите международни K-pop дестинации.

Билети за концерта на KARD в София на 15 септември 2026 г. вече са в продажба и могат да бъдат закупени мрежите на Eventim и Bilet.bg, както и онлайн на https://www.eventim.bg/ и https://sme.bilet.bg/ на цени от 45 €.

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