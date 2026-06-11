Премиерата на новия албум на Роби "Следа" остави ярка следа в сърцата на феновете

На 10 юни Роби представи новия си албум "Следа" в лична, откровена и специална среща с публиката - с премиерно слушане на песните, разкази от първо лице и силен live сет. Феновете се събраха на открито в сърцето на София, за да бъдат сред първите слушатели на албума, който към момента е наличен само на CD. Дигиталната премиера на "Следа" във всички музикални платформи ще бъде на 18 юни, а физическите копия вече са налични на robi-music.com.

Повече от представяне на албум

Събитието беше много повече от стандартно представяне на нов албум. Роби превърна вечерта в съкровено преживяване, в което разказа от първо лице историите зад песните, моментите, хората и емоциите, оставили следа в създаването му.

Вечерта започна с няколко изпълнения с пианиста Николай Христов, а след това премина в pre-listening частта - първото слушане на "Следа". Албумът включва 12 песни, в които поп и етно звученето се преплитат с интимни, романтични и силно въздействащи балади. Сред вече познатите заглавия са категоричният хит "Рано призори" и новата "Пламенна жена", която бързо набира скорост сред слушателите.

На събитието присъстваше и съпругата му Пламена Николова - част от live бенда на Роби и негово вдъхновение, както самият той я описа от сцената. Този път по изключение тя не беше на ударните, а сред гостите, за да преживее премиерата на "Следа" от другата страна на сцената.

Творците и музикантите, участвали в създаването на "Следа", също бяха част от вечерта. Някои от тях излязоха на сцената по време на pre-listening частта, когато дойде ред на песните, в чието създаване са участвали. Така присъстващите усетиха и процеса зад албума - от songwriting camp-а в началото на годината до приятелството и доверието между хората, които стоят зад песните.

След като "Следа" прозвуча за първи път, вечерта продължи със силен live сет, в който Роби изпълни някои от най-обичаните си песни. Към него на сцената се присъединиха Молец за "Никъде", Дара Екимова за "Ако се обадиш", Графа за "Всеки от нас" и Тино за "Налей", с която дойде и големият финал на вечерта.

Емоцията не приключи с последната песен. Голяма част от феновете останаха на място - с копията на албума в ръце, в очакване на снимка, автограф и личен разговор. Роби отдели време на всеки един от тях повече от час след края на събитието.

Лятно турне на Роби

Това лято Роби тръгва на национално турне, което ще го срещне с почитателите му във Варна, Сливен, Казанлък, Бургас и Пловдив. Показателен за интереса към него е фактът, че концертът му в Зала 1 на НДК на 13 октомври е разпродаден, а заради бързо изчерпаните билети в лятно кино "Орфей" в Пловдив събитието се мести на по-голяма локация - Летен театър "Бунарджика".