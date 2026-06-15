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Тази седмица започва Tales of Sinemoria 2026 - вижте пълната програма на фестивала

15 юни 2026, 11:07 часа 445 прочитания 0 коментара
Снимка: Tales of Sinemoria
Тази седмица започва Tales of Sinemoria 2026 - вижте пълната програма на фестивала

На 19 и 20 юни едно от най-магичните кътчета по българското Черноморие - Синеморец - ще зазвучи с музиката на артисти от цял свят. Между морето, реката и гората музикалният фест Tales of Sinemoria отново ще събере изпълнители, които трудно могат да бъдат поставени в жанрови рамки, и публика, готова да открива нови музикални светове. В продължение на два дни фестивалът ще представи на трите си сцени 12 артисти, които свободно се движат между музикалните жанрове и създават свои собствени артистични светове на пресечната точка между алтернативната музика, електрониката, фолклорните влияния и експерименталния звук.

Пълна програма:

Към вече обявените артисти Aïta Mon Amour, Gordan, IVA, PISTAMASHINA, VEZHDI, Mono and the Stereos и Fictional Heat, се присъединяват Mili Janátková, Dimitar Gorchakov Trio, YANA и TAEH / TLEN. Заедно те оформят селекция, която не следва стандартните фестивални алгоритми, а любопитството към нови гласове, различни сцени и артисти, които тепърва оставят своята следа на световната музикална карта.

Dimitar Gorchakov Trio е проект на пианиста Димитър Горчаков, в който са преплетени музикални истории от българския фолклор, електронната музика, джаза и класическата музика. В програмата се включва и YANA, която съвсем наскоро представи първото си EP на български език „Само тяло“. След концерти като подгряващ артист на JMSN и Oscar Jerome, тя пристига в Синеморец с новите песни от проекта и част от най-познатите си композиции.

В България пристига и чешкият мултиинструменталист, композитор, певица и визуален артист Milli Janatková, чиято музика свободно се движи между джаза, фолклора, world music и импровизацията. Нейната авторска музика е отличена с награди като LIT Talent Music Awards, LIT Music of the Year, The Independent Music Awards (САЩ) и Classic Prague Awards. През годините има концерти в Европа, Азия и Северна Америка, а през 2026 г. издава новия албум Písně dne a Písně noci съвместно с Ярослав Коржан.

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Към фестивала се присъединяват и ТЛЕН - пост-пънк група от София, която дебютира през 2024 г. През пролетта на следващата година издава първите си демо записи „Знак за тревога“ и „Чакалня“, а през септември 2025 г. участва на Station Street Festival.

От София и Будапеща до Берлин, Белград, Прага и Казабланка, Tales of Sinemoria отново събира музиканти, чиито пътища рядко се пресичат на една сцена. Именно тези неочаквани срещи стоят в основата на фестивала и превръщат Синеморец в място за музикални открития, приятни срещи и изграждане на общност.

Билети: epaygo.bg/1632314900

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Синеморец Tales of Sinemoria 2026
Весела Софева
Весела Софева Редактор
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