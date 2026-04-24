Успехите ѝ не спират: Тейлър Суифт стана най-слушаният изпълнител на всички времена

Американската певица Тейлър Суифт оглави първата в историята класация на стрийминг платформата Spotify за най-слушаните изпълнители на всички времена, предаде "Асошиейтед прес".

След нея се нарежда пуерториканската регетон звезда Бед Бъни. Това едва ли е изненада за някого: през 2025 г. изпълнителят, истинското име на когото е Бенито Антонио Мартинес Окасио, беше обявен за четвърти път за най-слушания изпълнител на годината от стрийминг гиганта, измествайки Суифт от първото място.

За Тейлър Суифт и Бед Бъни това е нещо като игра на котка и мишка: американката заемаше първото място през 2024 и 2023 г., а пуерториканецът - от 2020 до 2022 г.

Дрейк е третият най-слушан изпълнител в Spotify за всички времена, следван от Уикенд, Ариана Гранде, Ед Шийран, Джъстин Бийбър, Били Айлиш, Еминем, Кание Уест, Травис Скот, BTS, Пост Малоун, Бруно Марс, Джей Балвин, Риана, Coldplay, Кендрик Ламар, Фючър и Джус Уърлд.

Освен че обяви най-слушаните си артисти в световен мащаб, Spotify състави списък с най-слушаните си албуми, песни, подкасти и аудиокниги, за да отпразнува своята 20-годишнина. Стриймингът съставлява по-голямата част (82 процента) от приходите, генерирани от музикалната индустрия в САЩ според Асоциацията на звукозаписната индустрия в Америка.

Според данните стрийминг платформата Spotify, основана в Швеция през 2006 г., има 751 милиона потребители и 290 милиона абонати в повече от 184 пазара.

Топ 20 на най-слушаните албуми на Spotify включва:

1. "Un Verano Sin Ti" на Бед Бъни

2. "Starboy" на Уикенд

3. "(Deluxe)" на Ед Шийран

4. "SOUR" на Оливия Родриго

5. "After Hours" на Уикенд

6. "SOS" на Сиза

7. "Hollywood's Bleeding" на Пост Малоун

8. "Lover" на Тейлър Суифт

9. "AM" на Arctic Monkeys

10. "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" на Били Айлиш

11. "Future Nostalgia" на Дуа Липа

12. "Beerbongs & Bentleys" на Пост Малоун

13. "?" на Екс Екс Екс Тентасион

14. "Manana Sera Bonito (Bichota Season)" на Карол Джи

15. "YHLQMDLG" на Бед Бъни

16. "Doo-Wops & Hooligans" на Бруно Марс

17. "Views" на Дрейк

18. "Midnights" на Тейлър Суифт

19. "Scorpion" на Дрейк

20. "Beauty Behind The Madness" на Уикенд

Топ 20 на най-слушаните песни на Spotify:

1. "Blinding Lights" на Уикенд

2. "Shape of You" на Ед Шийран

3. "Sweater Weather" на The Neighbourhood

4. "Starboy" на Уикенд в сътрудничество с Daft Punk

5. "As It Was" на Хари Стайлс

6. "Someone You Loved" на Луис Капалди

7. "Sunflower -- Spider-Man: Into the Spider-Verse" на Пост Малоун и Суа Ли

8. "One Dance" на Дрейк в сътрудничество с Уизкид и Кайла

9. "Perfect" на Ед Шийран

10. "Stay" на Джъстин Бийбър и Кид Ларой

11. "Believer" на Imagine Dragons

12. "I Wanna Be Yours" на Arctic Monkeys

13."Heat Waves" на Glass Animals

14. "Lovely" на Били Айлиш и Калид

15. "Yellow" на Coldplay

16. "The Night We Met" на Lord Huron

17. "Closer" на The Chainsmokers в сътрудничество с Холзи

18. "Birds of a Feather" на Били Айлиш

19. "Riptide" на Ванс Джой

20. "Die With A Smile" на Лейди Гага и Бруно Марс