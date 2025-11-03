Вълшебният звук на Лия Петрова в Колекция Stradivarius от Европейския музикален фестивал

След вълнуващото начало на Колекция Stradivarius в рамките на "Европейски музикален фестивал", организиран от "Кантус Фирмус", цикълът продължава на 17 ноември 2025 г. в зала "България" (19:30 ч.) с изявата на забележителната цигуларка Лия Петрова. Превърнала се в международно откритие след победата ѝ на Цигулковия конкурс "Карл Нилсен" през 2016, тя вече принадлежи към елита на европейската класическа сцена. През последните 10 години Лия пленява публиката и критиката по целия свят с красотата на своя звук – блестящ и мощен, съчетаващ емоционална дълбочина, лирична нежност и изключителна музикална прецизност.

Цигуларката развива интензивна кариера като солист на водещи ансамбли, сред които са Оркестърът на Париж, Филхармоничният оркестър на Френското радио, Кралският филхармоничен оркестър в Лондон, Националният оркестър на Уелс към BBC, Щатскапеле Ваймар, Брюкселската филхармония, Токийският филхармоничен оркестър, Оркестър Sinfonia Varsovia, Симфоничният оркестър на Одензе и др. Наскоро тя дебютира с огромен успех на фестивала BBC Proms 2025 в Лондон, изпълнявайки прочутия романс за цигулка и оркестър "Издигащата се чучулига" от Ралф Воън Уилямс.

През 2024 г. Лия Петрова получи цигулката Guarneri "Consolo" от тогавашния министър на културата маестро Найден Тодоров, снимка: БГНЕС

Преди година Лия Петрова получи шанса да свири на специален музикален инструмент: цигулката Guarneri "Consolo" от 1733 г., предоставена от Министерството на културата на Република България. Инструментът е един от шедьоврите на прочутия лютиер от Кремона Джузепе Гуарнери (1698–1744), известен като Гуарнери "дел Джезу". Създадените от него цигулки се отличават с плътен, мощен и блестящ звук и притежават престиж, сравним с този на Страдивари. До днес са достигнали едва около 200 такива инструмента, което ги превръща в истински музикални съкровища. Преди няколко десетилетия цигулката е закупена от българската държава специално за изявената цигуларка Стойка Миланова, а през есента на 2024 година тя бе предоставена на Лия Петрова, като признание за нейното майсторство.

На 17 ноември Лия Петрова ще си партнира с музикантите от оркестър Cantus Firmus в струнен състав без диригент. Тя ще бъде както солист, така и водач на ансамбъла, а с избора си на програма цигуларката ще разгърне пълното богатство на своя талант, с една вълнуваща комбинация от барокова и съвременна музикална изразност.

Акцент на събитието е абсолютният шедьовър "Годишните времена" от Антонио Вивалди. Този цикъл от четири концерта, посветени на кръговрата в природата, всеки път разкрива нови и нови детайли от ненадминатата красота на партитурата.

Но наред с музиката на Вивалди, публиката ще има възможност да открие и една оригинална съвременна интерпретация на бароковата естетика в композиция от Добринка Табакова – уважаван български творец, "Composer in Residence" на BBC Concert Orchestra в Лондон. В своята Сюита в старинен стил (в памет на Ж. Ф. Рамо) Табакова черпи вдъхновение от музиката на 18 век, но я пресъздава чрез експресивния език на нашето съвремие.

Допълнение към програмата са няколко фрагмента от сценичната творба на Жан-Филип Рамо "Галантните Индии" в транскрипция за клавесин и струнни инструменти.

Билети за концерта на Лия Петрова и оркестър Cantus Firmus са налични на Ticketsbg.com и на касата в зала "България". "Колекция Stradivarius", част от есенната програма на 25-ия "Европейски музикален фестивал" в София, се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община – Календар на културните събития на Столична община за 2025 г. Почетен патрон на поредицата е г-н Росен Желязков, министър-председател на република България.

Ден преди изявата си пред софийската публика, Лия Петрова и оркестър Cantus Firmus ще гостуват във Варна. Концертът на 16 ноември в Зала 1 на Фестивалния комплекс от 19:00 ч. е финално събитие в Европейския музикален фестивал в морската столица.

Повече за Лия Петрова

Родена в семейство на музиканти, Лия Петрова учи в НМУ "Любомир Пипков" в София, а впоследствие продължава обучението си при Огюстен Дюме в Кралската музикална капела "Кралица Елизабет" в Брюксел, при Антие Вайтхаас във Висшето училище по музика "Ханс Айслер" в Берлин и при Рено Капюсон в Музикалната академия в Лозана.

Ключов момент в нейната кариера е спечелването на Първа награда на конкурса "Карл Нилсен" в Дания през 2016 г. Оттогава тя концертира с оркестри като Оркестъра на Париж, Филхармонията на Радио Франс, Кралския филхармоничен оркестър, BBC National Orchestra of Wales, Филхармонията на Люксембург, Филхармонията на Монте Карло, Токийската филхармония и много други. Работила е с водещи диригенти като Елим Чан, Мартин Брабинс, Диего Фазолис, Филип Херевеге, Кшищоф Пендерецки, Михайл Герц, Ян Тортелие, Кристофър Уорън-Грийн, Мишел Табачник, Хесус Лопес Кобос и др. Дебютът Ѝ на фестивала BBC Proms 2025 в Лондон е отбелязан с възторжени отзиви в пресата.

Нейните записи за Mirare и Orchid Classics получават високи оценки от престижни международни издания за класическа музика. "Sunday Times" възхвалява "великолепния, зрял и сребрист звук" на цигуларката, "Gramophone отбелязва" "изключително тоново разнообразие", а "The Strad" подчертава нейната "естествена виртуозност".