"Магазин за хората" разширява покритието си: Ето кога официално става държавен магазин

„Магазин за хората“ все още не е магазин. Идеята е да имаме основен базов асортимент на много добри цени. След това ще има разширяване на точките за продажба, докато се стигне до национално представителство. През 2026 година трябва да имаме национално покритие на „Магазин за хората“. Това заяви изпълнителният директор на „Магазин за хората“ Николай Петров пред bTV. "Много е хубаво и е по-евтино отвсякъде": Какво се търси в "Магазина за хората" в Куклен

Около 48 продукта предлагат „щандовете за хората“. От август месец до края на ноември са инвестирани близо 100 000 лв. в „Магазин за хората“. От думите му стана ясно, че "Магазин за хората" няма да продава продукти в "Български пощи".

Кога официално "Магазин за хората" става държавен магазин?

Снимка: Facebook, "ДПС-Ново начало"

Още: Директорът на "Магазин за хората": Имаме бум на продажбите, не изпълняваме политически задачи

Той уточни, че не се инвестира в строителство на магазини и много лесно може да бъдат позиционирани на пазара. В Пловдивска област има много малки населени места и за да се направи един пилотен проект, се е търсила по-широка представителност. Веригата „КОП“, която предлага представителност, се съгласи да бъде наш партньор. В момента има 70 стационарни плюс един пътуващ магазин в Пловдивска област, добави Петров.

Следващата цел е през февруари месец да започне разширяването на „Магазин за хората“ в Старозагорски и Пазарджишка области. „След като „Магазин за хората“ има национално покритие, тогава ще бъде представен цялостен модел на магазин и да се открия цялостен държавен магазин в края на 2027-2028 година“, прогнозира Николай Петров.

Той посочи, че има много хубави цени и много високо качество в „Магазин за хората“. „Винаги съм твърдял, че поддържаме добри цени и търсим средната цена. Олиото при нас например не е промоция, а си държи постоянна ниска цена. Нашата нормална цена е сравнима със средната промоционална цена по останалите магазини“, каза Николай Петров.

Още: Хората попиляха първия "Магазин за хората", по-скъп е от веригите