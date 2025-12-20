Ние влязохме в коалиция с монарха и коалицията не беше лесна

Думите от заглавието са на народния представител от БСП-Обединена левица Атанас Атанасов, изречени в студиото на bTV. В тяснопартиен план определено излизаме с негатив от коалицията, призна социалистът. И открои, че по време на съвместното си управление на ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ", подкрепени от "ДПС-Ново начало" се спасили парите по Плана за възстановяване и устойчивост, отпушиха се проектите за общините, имаше ръст на доходите и пенсиите, ръст на майчинството с новия бюджет.

По какъв път ще тръгне БСП след пленума на 10 януари?

Снимка: БГНЕС

От думите на Атанасов стана ясно, че БСП винаги е готова за избори, но "червените" преминават през техните трудности. Предстоят ни сериозни разговори в партията, нашата задача е БСП да излезе единна и да продължи процесът по консолидация в ляво, добави той.

Атанасов посочи, че след празниците предстои да се съберат колективните органи на БСП. На 10 януари ще се проведе национален съвет на партията и ще се види в каква посока ще продължи партията. „Дали Атанас Зафиров ще подаде оставка или не, това си е негов личен акт, но на 10 януари, когато ще се проведе националният съвет, има много решения да вземем“, коментира депутатът. И се обяви за промяна в партията.

Атанас Атанасов заяви, че няма еднозначен отговор кой е навредил повече на БСП в коалицията с ГЕРБ и ДПС-Ново начало.

Атанасов заяви още, че дали президентът Румен Радев ще излезе със своя партия на предсрочния вот през пролетта, също нямало голямо значение. „Разглеждайки президента да слезе на парламентарния терен, ще е предизвикателство за всяка една партия и за БСП предизвикателството ще е най-голямо. БСП е история и кръв и има нещо, което ни събира“, посочи той.

Атанас Атанасов увери, че структурите на БСП са живи.

