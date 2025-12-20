Колко хора от "домовата книга" държи Пеевски: ПП-ДБ за влиянието на Новото начало и в медиите

„Делян Пеевски е навсякъде, където е недоволството на народната власт. Аз и политиците нямаме разговор с Мария Цънцарова. Ние смятаме, че тази малка крехка жена е едно огромно предизвикателство за едни толкова едри мъже, защитавани от НСО. Нейната личност става разменна монета на едно друго ниво само и само, за да не я гледат на екрана“. Това заяви депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова пред БНТ. Още: "Три дни няма протести и се самозабравиха": ПП-ДБ ще протестират срещу охраната на Пеевски и Борисов (ВИДЕО)

Впоследствие народният представител коментира консултациите при президента Румен Радев за съставяне на правителство в рамките на 51-ото Народно събрание. Според нея президентът не трябва да прави жестове към служебния кабинет. Държавният глава трябва да назначи служебно правителство, което да не прави пакости, да не сключва договори, които България поема като задължения с милиарди, призова Белобрадова.

Кои са страхливците в парламента и кой се страхува от "домовата книга"?

Според нея служебното правителство трябва да се върне към функциите си – гарантиране на честни предсрочни избори и преход от единия парламент към другия. „Аз смята, че всеки, който е поел позицията си в домовата книга, трябва да има готовност да стане служебен премиер. След като не можеш да бъдеш и да си в готовност да поемеш позицията си на служебен премиер, тогава има съмнения за зависимости. Колко хора от домовата книга държи Пеевски?“, запита Елисавета Белобрадова.

Тя заяви, че не възприема Румен Радев като политически конкурент, а го приема като държавен глава. „Имаме толкова много други драми в политиката като огромното ни усилие да свалим охраната на двамата най-големи страхливци в България. Не само че ги е страх, че някой ще изскочи да ги нападне, но и трябва да плащаме за всички тези коли и силови момчета, които да ги ограждат, за да се случват спокойни“, коментира Елисавета Белобрадова.

След 51-ото Народно събрание, по думите ѝ, горещата тема ще е както гарантиране на честни и прозрачни избори, така и свалянето на охраната на Борисов и Пеевски.

Тя обвини ГЕРБ, че вече не са дясна партия и не са предложили десни политики в двата варианта на Бюджет 2026.

