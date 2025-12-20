Надявайте се на мир, гответе се за война: В Украйна е така (ОБЗОР - ВИДЕО)

Предвидената за 19-20 декември нова среща във Флорида на украинската и американската делегация в рамките на процеса за мир в Украйна, в която участват и европейски представители, приключи. Това обяви секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров в канала си в Телеграм малко след 3:00 часа тази сутрин българско време. Умеров накратко каза: "Информирахме президента на Украйна за резултатите от нея. С американските ни партньори се споразумяхме за по-нататъшни стъпки и продължаване на съвместната работа в близко бъдеще".

В социалната си мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп каза, че тръгва за Флорида – там предстои среща на американците и руската делегация, водена от Кирил Дмитриев, ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции. Срещата трябва да се проведе в рамките на почивните дни (20-21 декември). В съобщението на Тръмп няма уточнение, че ще се види с руснаците, само че в дневния му ред има "много срещи" в Слънчевия щат.

Процесът в търсене на мир явно още не е зациклил, но никой не си прави илюзии – мирът изобщо не е толкова близо. Пример за липсата на илюзиции е изказване пред Fox News на Матю Уитакър, американския посланик в НАТО. Той е категоричен, че Украйна трябва да е подготвена да воюва и през 2026 година. "Искаме войната да приключи, но искаме и Украйна да може да се защитава. Президентът Тръмп и неговият екип, включително аз, няма да се откажем от мира и ако има някакъв шанс да договорим сделка, ще го направим", добави Уитакър:

❌The war will not end tomorrow. Ukraine is being prepared for combat in 2026 as well, said U.S. Ambassador to NATO Matthew Whitaker pic.twitter.com/9GAqy4rj1P — NEXTA (@nexta_tv) December 19, 2025

Американският държавен секретар Марко Рубио обаче заяви, че САЩ няма да налагат мир на когото и да е – крайното решение зависи изцяло от Украйна и Русия. Нашата роля е да посредничим, затова виждате толкова много срещи, които провеждаме, добави той - ОЩЕ: Рубио: Не налагаме споразумение на когото и да било, решението зависи изцяло от Украйна и Русия (ВИДЕО)

Какви обаче са нагласите на Русия и Украйна да има мир? Украйна не била готова за мир – така излезе от думите на руския диктатор Владимир Путин в неговата годишна "Пряка линия". Но всъщност казаното от Путин е крайно показателно – той заяви дословно, че хем "знаем" от думите на Зеленски, че украинският президент не бил готов да обсъжда териториални въпроси, хем преговори вървели. Путин обаче ясно и за пореден път даде да се разбере, че не е готов на компромис за един от най-важните аспекти – окупираната незаконно от руската армия украинска земя. Нещо повече – Путин пак върна плочата към Истанбул през пролетта на 2022 година и че "хората искат да живеят спокойно, без русофобия", затова Украйна да изтеглела армията си от собствените си международни признати земи, които руският диктатор нарича "исторически руски" – ОЩЕ:

🤡“Ukraine is not ready for peace — it was Ukraine that started this conflict,” Putin said. pic.twitter.com/p2GAzu3sth — NEXTA (@nexta_tv) December 19, 2025

Putin claimed Ukraine agreed and nearly signed Istanbul agreements then threw them away, but now Russia sees signals Kyiv is ready for dialogue, saying Moscow allegedly wants to end the conflict peacefully based on principles he outlined last June. pic.twitter.com/OvqYkRjiPB — WarTranslated (@wartranslated) December 19, 2025

Какво всъщност направи Путин с решението си да започне инвазия в Украйна – 700 000 руснаци към момента са в зоната на войната, по собствените му думи, като "голямо количество" от тях били млади, родени през 90-те години на XX век. Числото от 700 000 души беше нетолкова отдавна потвърдено и от главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски:

⚡️Putin says 700,000 Russian troops are fighting in Ukraine



Earlier, a similar figure — about 710,000 Russian personnel — was also cited by Ukraine’s commander-in-chief, Oleksandr Syrskyi. pic.twitter.com/YaFgObYkWG — NEXTA (@nexta_tv) December 19, 2025

Украинският президент Володимир Зеленски задочно отговори на Путин – Русия трябва да понесе отговорност за сторенето и да плати репарации. Зеленски дори каза, че подкрепя да има президентски избори в Украйна, даже ако няма примирие, но само ако ясно е гарантирано, че всеки ще гласува спокойно и няма да има руски въздушни и артилерийски атаки – ОЩЕ: Путин готов "да обмисли" стоп на ударите по Украйна в деня, в който там се проведат президентски избори

Zelensky said Russia must be held accountable for the war and pay reparations. He welcomed the new EU loan as a tool giving Ukraine added leverage. Addressing domestic concerns, he emphasized he doesn’t cling to power and supports wartime elections, if voter safety can be… pic.twitter.com/CXg4dOq2iH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 19, 2025

Украйна обаче не си прави илюзии и не спира да се подсилва военно. Украинските власти представиха новата си крилата ракета "Барс" с анонс, че тя вече се използва на фронта. "Барс" има обсег от около 700-800 километра и носи около 100 килограма бойна глава, това са неофициални данни. Пак според неофициални данни има масово производство на ракетата:

Ukraine has finally revealed the cruise missile “Bars” in public imagery, a long‑range strike weapon already being used against Russian forces. Originating as a program officially acknowledged in April alongside systems like Peklo, Palyanytsya, and Ruta, Bars had until now never… pic.twitter.com/owqJfkj1UV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 19, 2025

И още – Австралия завърши прехвърлянето на общо 49 танка "Ейбрамс" (M1A1 Abrams) в Украйна, предаде ABC. Тези танкове са произведени преди 20 години и тогава са продадени от САЩ на Австралия – Канбера обаче е категорична, че въпреки възрастта машините са по-добри от всичко като бронирана техника, което Русия може да извади. Иначе в "Пряка линия" Путин продължи да се хвали с военни успехи, за каквито няма никакви доказателства – че бил превзет и малкия град Северск, южно от Лиман, че 50% от Лиман са под руски контрол, също и от Гуляйполе в Запорожка област. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) изчислява на база геолокализирани видеокадри, че руснаците не просто не са превзели нищо, а провеждат операции т.е. още се бият само в рамките на 2,9% от територията на град Лиман и 7,3% от територията на Гуляйполе. Путин се хвали с несъществуващи успехи в относително малки населени места в Украйна, за да внуши, че руската армия скоро ще превземе много по-големи градове като Славянск и Краматорск и да повлияе на преговорите за мир, заключва ISW. Институтът добавя, че особено лъжите на руския диктатор за Купянск са знакови за опита на Кремъл да скрие абсолютно всичко, което показва реалната картина на боевете в Украйна: огромни руски жертви за минимални успехи, проточени във времето. Дори руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" пише в пореден дневен обзор, че боевете за центъра на Купянск продължавали, същото пише и "Два майора". Но украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов казва, че при Северск положението за украинците е неблагоприятно, защото руснаците се мъчат да заемат стратегически височини при селата Закитно и Крива Лука. А за Лиман говорителят на Трети украински корпус Олександър Бородин каза, че много често руски щурмови групи опитват да атакуват без да бъдат подсигурявани от дронове, надявайки е на мъглите в района за прикритие – Още: Путин от топлия стол в Москва: Зеленски защо не влезе в Купянск, като е техен? Превзехме го, но още се водят битки

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Видимо понижение в интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна отчита украинският генщаб на дневна база. На 19 декември са станали 165 бойни сблъсъка, докато на 18 декември бяха 193, сочат официалните украински данни. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 150 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 4 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3875 изстреляни снаряда, като това е с около 400 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 4597 FPV дрона, което е с около 1250 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

45 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление съгласно информацията на украинския генщаб, като в нея обаче самият Покровск не е посочен като място на бойни действия за пръв път, само Мирноград и редица села около Покровск, както от северната, така и от южната му страна (пример: Котлино и Удачно). В съседното от юг Олександриевско направление са извършени 10 руски пехотни атаки, а по-на юг, при Гуляйполе, в Запорожка област, е имало 14 руски пехотни атаки. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са станали 20 руски пехотни атаки, но отново от Часов Яр към Константиновка няма нито една (Краматорското направление). 11 руски пехотни атаки са извършени в Лиманското направление, още 10 са станали в най-северната част на Харковска област, при Вовчанск.

Ukrainian forces carried out a special operation near Pokrovsk, destroying a large concentration of Russian armored vehicles following reconnaissance by the 7th Corps of the Air Assault Forces and the 8th Battalion of the 414th Separate Brigade “Magyars Birds” in coordination… pic.twitter.com/wEESo8HVSJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 19, 2025

🇺🇦 On the Novopavlivka axis, Perun UAV operators of the 42nd Mechanized Brigade repelled a fresh mechanized assault. They struck 2 armored vehicles, eliminated 9 occupiers, and took out one who thought he could hide inside a burned MT‑LB. pic.twitter.com/EIBvedUisW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 19, 2025

Специално за Мирноград украинският военен канал "Офицер" коментира, че зоната, в която действат украинците, е дори по-голяма, отколкото изчисляват различни OSINT канали, само че големият проблем си остава логистиката, която каналът описва като буквално като нереална и съответно ще има още повече проблеми в бъдеще. А "Два майора" коментира, че имало преждевременни съобщения, че Мирноград е превзет от руснаците, което не било вярно и "няма да повлияе на позицията на Тръмп в преговорите, но влияе на нивото на доверие в информационните източници, включително официалните".

