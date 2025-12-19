Кабинетът подаде оставка:

Коледната класика "Last Christmas" на Wham! измести хита на Марая Кери от върха

В понеделник, 15 декември, Billboard обяви, че "Last Christmas" на Wham! достигна първото място в класацията Global 200 на изданието, отбелязвайки първия път, в който друга празнична песен освен "All I Want for Christmas Is You" на Кери заема върха на класацията от създаването ѝ през септември 2020 г.

Според Billboard, класиката на Кери от 1994 г. е достигала първото място в Global 200 за рекордните общо 19 седмици от декември 2020 г.

По-рано този месец "Last Christmas" достигна най-високата си позиция досега в класациите Billboard Hot 100 и Holiday 100, заемайки второ място - точно след "All I Want for Christmas Is You", която все още доминира и в двете американски класации.

Една от най-обичаните коледни песни

Членът на Wham! Андрю Риджли коментира постижението в изявление: "Много се радвам да науча, че вечната коледна класика на Wham! "Last Christmas" е заела второто място в Billboard тази седмица."

Той добави: "Откакто беше пусната преди повече от 40 години, "Last Christmas" се утвърди по целия свят като една от най-обичаните коледни класики, любима за всички поколения. Това е удивително доказателство за специалното място, което песента заема в толкова много сърца, и за което нейният композитор Джордж Майкъл би бил изключително горд."

62-годишният Риджли завърши, отправяйки благодарност: "Благодаря на всички, които приеха песента като малка частица от собствената си Коледа."

Наследник на покойния Майкъл заяви в друго изявление: "Щастливи сме, че емблематичната "Last Christmas‘ на Wham! достигна ново историческо върхово постижение на второ място в Billboard Hot 100, което е доказателство за брилянтна песен и вечен запис, които въплъщават самия звук на Коледа и продължават да резонират с публиката, докато очароват нови слушатели по целия свят, повече от четиридесет години след първото ѝ издаване."

Изявлението продължава: "Благодарим на всички, които държат тази песен в самото сърце на Коледа." (Майкъл почина на Коледа през 2016 г. на 53 години.)

"Last Christmas“ беше издадена през декември 1984 г. и оттогава е огромен хит всяка година. Песента е сертифицирана като деветкратно платинена в Съединените щати, припомнят от "People". 

