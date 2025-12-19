Лили Иванова организира благотворителен концерт с куп звезди

Фондацията на Лили Иванова организира благотворителен концерт в подкрепа на здравния фонд на Съюза на артистите в България. Събитието е на 8 май 2026 в зала „Арена 8888 София“. Публиката ще се наслади на невиждана досега музикална палитра, обединена от творческия размах на голямата певица.

Повече за благотворителния концерт

„Лили Иванова кани едни от най-големите имена на българската попмузика за съвместен благотворителен концерт. Бляскавото шоу, на което домакин ще е самата Лили Иванова, ще събере на голямата сцена любими на публиката изпълнители. Концертът ще бъде букет от най-вълнуващите им хитове, представени на живо с бенд и симфоничен оркестър в чисто нови аранжименти“, коментират от екипа на примата.

Събитието под патронажа на президента Румен Радев е с участието на самата Лили Иванова, Васил Найденов, Орлин Горанов, Тони Димитрова, Маргарита Хранова, Веселин Маринов, Любо Киров, Миро, Графа, Мария Илиева, Софи Маринова, братя Аргирови, Дара, Михаела Маринова. Всички те ще пеят с оркестъра на Националния музикален театър, с диригент Димитър Косев, както и с LI Orchestra, в който са Ангел Дюлгеров Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и LaTiDa. Музикален продуцент е Ангел Дюлгеров.

Всички певци са откликнали с огромно уважение и респект на поканата ѝ. Те ще участват в концерта без хонорар, а събраните средства от билети и дарения ще бъдат използвани за здравния фонд за лечение на артисти към САБ, каквото е желанието на Лили Иванова.

В концерта ще се включат на живо и чрез специално изработени видеа и много изявени български актьори, допълват организаторите.