„Фестивалия" се завръща в Пазарджик между 26 и 28 септемви

24 септември 2025, 10:00 часа 144 прочитания 0 коментара
„Фестивалия“ се завръща в Пазарджик между 26 и 28 септемви

След невероятния успех през 2024 г., когато близо 20 000 души споделиха заедно магията на „Фестивалия“, тази година събитието се завръща още по-пъстро и вдъхновяващо. От 26 до 28 септември 2025 г. парк „Стадиона“ ще бъде домакин на второто издание на „Фестивалия“ – есенният фестивал на Пазарджик, който обединява музика, изкуство и забавления за малки и големи.

В рамките на трите дни посетителите ще могат да се насладят на:

  • Музика на живо от Графа, Дичо и ЧерИ, Роби, Voice & Fingers и още много изпълнители.
  • Творчески работилници и три тематични зони, предлагащи богата палитра от изкуства и занаяти.
  • Гурме изживявания, напитки и сладки изкушения.
  • Лунапарк, игри и атракции, подходящи за всички възрасти.

„ Фестивалия е нашият начин да празнуваме есента заедно – с настроение, творчество и много усмивки. Това е един истински празник за пазарджиклии, в който на почит е най-ценното – възможността да имаме време, което да прекарваме заедно. Каня всички да се присъединят към това преживяване, за да посрещнем есента с настроение, цветове и вдъхновение,“ каза кметът на община Пазарджик Петър Куленски.

📍 Входът за всички събития, занимания и инициативи е свободен.

Повече информация може да бъде открита във Facebook страницата на Фестив Пазарджик.

ПРОГРАМА „ФЕСТИВАЛИЯ 2025“

📅 Петък, 26 септември

Сцена

  • 14:00–17:00 – Саундчек
  • 18:00–20:00 – DJ Party
  • 20:00–21:30 – Солови артисти и Роберто Николов „Роби и приятели“
  • 21:30–23:00 – Димитър & Христо ft. Кристиян Янкулов

Детски творчески кът

  • 18:00–23:00 – Работилници: рисуване, оцветяване и свободни игри

Винена зона

  • 18:00–23:00 – „Кът на вкусовете“ – вина и мезета

Лунапарк

  • 18:00–23:00 – Атракции и игри 

📅 Събота, 27 септември

Сцена

  • 12:00–12:30 – Представителна формация „Гласовете на Орфей“ (ОДК–Пазарджик)
  • 12:30–13:00 – Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Елица“
  • 13:00–13:30 – Представителен танцов състав „Детство“ (ОДК–Пазарджик)
  • 13:30–14:00 – Представителен танцов състав „Чавдар“ (Младежки дом Пазарджик)
  • 14:00–14:30 – Представителен танцов състав „Чудесия“ (Младежки дом Пазарджик)
  • 14:30–17:00 – Саундчек
  • 18:00–20:00 – DJ Party
  • 20:00–21:30 – Солови артисти и Voice & Fingers
  • 21:30–23:00 – Дичо (D2) & ЧерИ

Детски творчески кът

  • 10:00–23:00 – Работилници: рисуване и оцветяване
  • 12:00–19:00 – LEGO роботика с Алекс Бучков
  • 16:00–18:00 – БМЧК „Първа долекарска помощ“ – обучение за деца
  • 17:00–19:00 – Аниматорска програма

Винена зона

  • 11:00–23:00 – „Кът на вкусовете“ – вина и мезета
  • 17:00–19:00 – „Рисувай с вино“ – дегустация и арт преживяване

Спортна зона

  • 10:00–11:00 – Йога за възрастни (с Яна)
  • 13:30–16:30 – Пилатес, HIIT, табата и мобилност (Mundo Spinning & Sports)

Лунапарк

  • 10:00–23:00 – Атракции и игри

📅 Неделя, 28 септември

Сцена

  • 12:00–12:20 – СК „Мега“
  • 12:20–12:40 – Танцов ансамбъл „Албена“ (Младежки дом Пазарджик)
  • 12:40–13:00 – Балетна школа „Марина“
  • 13:00–13:20 – Балетна школа „Ива“
  • 13:20–13:40 – СК „Импулс“
  • 13:40–14:00 – Мажоретен състав „Мистерия“ (ОДК–Пазарджик)
  • 14:00–14:20 – Младежка музикална формация (ЦПЛР–ОДК Велинград)
  • 14:00–17:00 – Саундчек
  • 18:00–20:00 – DJ Party
  • 20:00–21:30 – Солови артисти и Антония Маркова
  • 21:30–23:00 – Графа

Детски творчески кът

  • 10:00–23:00 – Работилници: рисуване и оцветяване
  • 11:00–13:00 – Аниматорска програма
  • 16:00–18:00 – БМЧК „Първа долекарска помощ“ – обучение за деца
  • 17:00–19:00 – Аниматорска програма

Винена зона

  • 11:00–23:00 – „Кът на вкусовете“ – вина и мезета
  • 17:00–19:00 – „Рисувай с вино“ – дегустация и арт преживяване

Спортна зона

  • 10:00–11:00 – Йога за деца (с Яна)
  • 11:30–12:30 – Табата за възрастни – 365 workout (с Ваня)
  • 12:30–13:30 – „Детско трасе на волята“ – 365 workout (с Ваня)
  • 13:30–16:30 – Пилатес, HIIT, табата и мобилност (Mundo Spinning & Sports)

Лунапарк

  • 10:00–23:00 – Атракции и игри
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
община Пазарджик
