„Фестивалия“ се завръща в Пазарджик между 26 и 28 септемви

След невероятния успех през 2024 г., когато близо 20 000 души споделиха заедно магията на „Фестивалия“, тази година събитието се завръща още по-пъстро и вдъхновяващо. От 26 до 28 септември 2025 г. парк „Стадиона“ ще бъде домакин на второто издание на „Фестивалия“ – есенният фестивал на Пазарджик, който обединява музика, изкуство и забавления за малки и големи.

В рамките на трите дни посетителите ще могат да се насладят на:

Музика на живо от Графа, Дичо и ЧерИ, Роби, Voice & Fingers и още много изпълнители.

от и още много изпълнители. Творчески работилници и три тематични зони , предлагащи богата палитра от изкуства и занаяти.

, предлагащи богата палитра от изкуства и занаяти. Гурме изживявания , напитки и сладки изкушения.

, напитки и сладки изкушения. Лунапарк, игри и атракции, подходящи за всички възрасти.

„ Фестивалия е нашият начин да празнуваме есента заедно – с настроение, творчество и много усмивки. Това е един истински празник за пазарджиклии, в който на почит е най-ценното – възможността да имаме време, което да прекарваме заедно. Каня всички да се присъединят към това преживяване, за да посрещнем есента с настроение, цветове и вдъхновение,“ каза кметът на община Пазарджик Петър Куленски.

📍 Входът за всички събития, занимания и инициативи е свободен.



Повече информация може да бъде открита във Facebook страницата на Фестив Пазарджик.



ПРОГРАМА „ФЕСТИВАЛИЯ 2025“

📅 Петък, 26 септември



Сцена

14:00–17:00 – Саундчек

18:00–20:00 – DJ Party

20:00–21:30 – Солови артисти и Роберто Николов „Роби и приятели“

21:30–23:00 – Димитър & Христо ft. Кристиян Янкулов

Детски творчески кът

18:00–23:00 – Работилници: рисуване, оцветяване и свободни игри

Винена зона

18:00–23:00 – „Кът на вкусовете“ – вина и мезета

Лунапарк

18:00–23:00 – Атракции и игри

📅 Събота, 27 септември



Сцена

12:00–12:30 – Представителна формация „Гласовете на Орфей“ (ОДК–Пазарджик)

12:30–13:00 – Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Елица“

13:00–13:30 – Представителен танцов състав „Детство“ (ОДК–Пазарджик)

13:30–14:00 – Представителен танцов състав „Чавдар“ (Младежки дом Пазарджик)

14:00–14:30 – Представителен танцов състав „Чудесия“ (Младежки дом Пазарджик)

14:30–17:00 – Саундчек

18:00–20:00 – DJ Party

20:00–21:30 – Солови артисти и Voice & Fingers

21:30–23:00 – Дичо (D2) & ЧерИ



Детски творчески кът

10:00–23:00 – Работилници: рисуване и оцветяване

12:00–19:00 – LEGO роботика с Алекс Бучков

16:00–18:00 – БМЧК „Първа долекарска помощ“ – обучение за деца

17:00–19:00 – Аниматорска програма

Винена зона

11:00–23:00 – „Кът на вкусовете“ – вина и мезета

17:00–19:00 – „Рисувай с вино“ – дегустация и арт преживяване

Спортна зона

10:00–11:00 – Йога за възрастни (с Яна)

13:30–16:30 – Пилатес, HIIT, табата и мобилност (Mundo Spinning & Sports)

Лунапарк

10:00–23:00 – Атракции и игри

📅 Неделя, 28 септември



Сцена

12:00–12:20 – СК „Мега“

12:20–12:40 – Танцов ансамбъл „Албена“ (Младежки дом Пазарджик)

12:40–13:00 – Балетна школа „Марина“

13:00–13:20 – Балетна школа „Ива“

13:20–13:40 – СК „Импулс“

13:40–14:00 – Мажоретен състав „Мистерия“ (ОДК–Пазарджик)

14:00–14:20 – Младежка музикална формация (ЦПЛР–ОДК Велинград)

14:00–17:00 – Саундчек

18:00–20:00 – DJ Party

20:00–21:30 – Солови артисти и Антония Маркова

21:30–23:00 – Графа



Детски творчески кът

10:00–23:00 – Работилници: рисуване и оцветяване

11:00–13:00 – Аниматорска програма

16:00–18:00 – БМЧК „Първа долекарска помощ“ – обучение за деца

17:00–19:00 – Аниматорска програма

Винена зона

11:00–23:00 – „Кът на вкусовете“ – вина и мезета

17:00–19:00 – „Рисувай с вино“ – дегустация и арт преживяване

Спортна зона

10:00–11:00 – Йога за деца (с Яна)

11:30–12:30 – Табата за възрастни – 365 workout (с Ваня)

12:30–13:30 – „Детско трасе на волята“ – 365 workout (с Ваня)

13:30–16:30 – Пилатес, HIIT, табата и мобилност (Mundo Spinning & Sports)

Лунапарк

10:00–23:00 – Атракции и игри