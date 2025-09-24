„Фестивалия“ се завръща в Пазарджик между 26 и 28 септемви

След невероятния успех през 2024 г., когато близо 20 000 души споделиха заедно магията на „Фестивалия“, тази година събитието се завръща още по-пъстро и вдъхновяващо. От 26 до 28 септември 2025 г. парк „Стадиона“ ще бъде домакин на второто издание на „Фестивалия“ – есенният фестивал на Пазарджик, който обединява музика, изкуство и забавления за малки и големи.
В рамките на трите дни посетителите ще могат да се насладят на:
- Музика на живо от Графа, Дичо и ЧерИ, Роби, Voice & Fingers и още много изпълнители.
- Творчески работилници и три тематични зони, предлагащи богата палитра от изкуства и занаяти.
- Гурме изживявания, напитки и сладки изкушения.
- Лунапарк, игри и атракции, подходящи за всички възрасти.
„ Фестивалия е нашият начин да празнуваме есента заедно – с настроение, творчество и много усмивки. Това е един истински празник за пазарджиклии, в който на почит е най-ценното – възможността да имаме време, което да прекарваме заедно. Каня всички да се присъединят към това преживяване, за да посрещнем есента с настроение, цветове и вдъхновение,“ каза кметът на община Пазарджик Петър Куленски.
📍 Входът за всички събития, занимания и инициативи е свободен.
Повече информация може да бъде открита във Facebook страницата на Фестив Пазарджик.
ПРОГРАМА „ФЕСТИВАЛИЯ 2025“
📅 Петък, 26 септември
Сцена
- 14:00–17:00 – Саундчек
- 18:00–20:00 – DJ Party
- 20:00–21:30 – Солови артисти и Роберто Николов „Роби и приятели“
- 21:30–23:00 – Димитър & Христо ft. Кристиян Янкулов
Детски творчески кът
- 18:00–23:00 – Работилници: рисуване, оцветяване и свободни игри
Винена зона
- 18:00–23:00 – „Кът на вкусовете“ – вина и мезета
Лунапарк
- 18:00–23:00 – Атракции и игри
📅 Събота, 27 септември
Сцена
- 12:00–12:30 – Представителна формация „Гласовете на Орфей“ (ОДК–Пазарджик)
- 12:30–13:00 – Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Елица“
- 13:00–13:30 – Представителен танцов състав „Детство“ (ОДК–Пазарджик)
- 13:30–14:00 – Представителен танцов състав „Чавдар“ (Младежки дом Пазарджик)
- 14:00–14:30 – Представителен танцов състав „Чудесия“ (Младежки дом Пазарджик)
- 14:30–17:00 – Саундчек
- 18:00–20:00 – DJ Party
- 20:00–21:30 – Солови артисти и Voice & Fingers
- 21:30–23:00 – Дичо (D2) & ЧерИ
Детски творчески кът
- 10:00–23:00 – Работилници: рисуване и оцветяване
- 12:00–19:00 – LEGO роботика с Алекс Бучков
- 16:00–18:00 – БМЧК „Първа долекарска помощ“ – обучение за деца
- 17:00–19:00 – Аниматорска програма
Винена зона
- 11:00–23:00 – „Кът на вкусовете“ – вина и мезета
- 17:00–19:00 – „Рисувай с вино“ – дегустация и арт преживяване
Спортна зона
- 10:00–11:00 – Йога за възрастни (с Яна)
- 13:30–16:30 – Пилатес, HIIT, табата и мобилност (Mundo Spinning & Sports)
Лунапарк
- 10:00–23:00 – Атракции и игри
📅 Неделя, 28 септември
Сцена
- 12:00–12:20 – СК „Мега“
- 12:20–12:40 – Танцов ансамбъл „Албена“ (Младежки дом Пазарджик)
- 12:40–13:00 – Балетна школа „Марина“
- 13:00–13:20 – Балетна школа „Ива“
- 13:20–13:40 – СК „Импулс“
- 13:40–14:00 – Мажоретен състав „Мистерия“ (ОДК–Пазарджик)
- 14:00–14:20 – Младежка музикална формация (ЦПЛР–ОДК Велинград)
- 14:00–17:00 – Саундчек
- 18:00–20:00 – DJ Party
- 20:00–21:30 – Солови артисти и Антония Маркова
- 21:30–23:00 – Графа
Детски творчески кът
- 10:00–23:00 – Работилници: рисуване и оцветяване
- 11:00–13:00 – Аниматорска програма
- 16:00–18:00 – БМЧК „Първа долекарска помощ“ – обучение за деца
- 17:00–19:00 – Аниматорска програма
Винена зона
- 11:00–23:00 – „Кът на вкусовете“ – вина и мезета
- 17:00–19:00 – „Рисувай с вино“ – дегустация и арт преживяване
Спортна зона
- 10:00–11:00 – Йога за деца (с Яна)
- 11:30–12:30 – Табата за възрастни – 365 workout (с Ваня)
- 12:30–13:30 – „Детско трасе на волята“ – 365 workout (с Ваня)
- 13:30–16:30 – Пилатес, HIIT, табата и мобилност (Mundo Spinning & Sports)
Лунапарк
- 10:00–23:00 – Атракции и игри