Петльовден иде: Традиции, обичаи и забрани на празника

Петльовден е стар български народен празник, почитащ мъжката плодовитост и мъжката рожба в семейството. По нов стил празникът се отбелязва на 20 януари, а по стар стил на 2 февруари. Отбелязва се предимно в източнобългарската етническа територия – от Одринско и Лозенградско, до Добруджа.

История и символика на празника

В някои части на страната този празник се приема като мъжкия аналог на обичая Бабинден. Според някои изследователи той е наследене от древен славянски празник - празнува се в чест на лова и пчеларството.

Петльовден 2026: Кога се пада, традиции, обичаи и забрани

Преданията свързват празника с 300 годишна история. Според тях Петльовден с най-тежкия данък за нашия данък – кръвния данък, събиран по време на турско робство. Според легендата смела българка от с. Еркеч (днешното село Козичино, Бургаско) скрила мъжката си рожба от турците, а те я заплашили, че ако не го предаде ще бъде заклано. Тогава тя заявява, че сама ще заколи рожбата си, но няма да им я даде. През нощта майката скрила детето си извън селото, а в полунощ заклала петел на прага на дома си и опръскала с нея целия двор. На сутринта турците останали стъписани от постъпката на майката. Те повече не се върнали в село Еркеч за събиране на кръвния данък. От този момент 2 февруари се отбелязва като празник на мъжката рожба. В народните традиции празникът символизира мъжкото начало на българския род.

Традиции, обичаи и забрани на празника

Основните традиции на празника се свързват с петела. Задължително във всеки дом, в който има мъжка рожба, на този ден се коли петел. Приготвя се курбан от него и се раздава за здравето и плодовитостта на мъжките рожби. Заедно с курбана се раздават и колаци. На трапезата се слага и пълен петел с ориз или булгур.

Трапезата на Петльовден

На този е забранено жените да работят с остри предмети, за да не родят деца с недъзи. Също така е забранена домакинската работа освен дейностите, свързани с приготовленията за празника.

Друга традиция включва запазването на перата от петела, който се слага на трапезата. В миналото бабите са ги използвали за кадене при болести. Краката на петела се хвърлят на покрива на къщата.

От предния ден домът трябва да се изчисти за празника. Също така е добре домът да се белоса преди Петльовден.

На този празник всеки трябва да облече най-новите си дрехи.

Обредната питка за Петльовден – ще си оближете пръстите