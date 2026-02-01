Оставката на Румен Радев:

"Марлене Дитрих: Преследване на любовта": Националният музикален театър открива сезона

Музикалната пиеса - изповед "Марлене Дитрих: Преследване на любовта" е първата за 2026 година премиера на Националния музикален театър. Тя ще се състои на 19 февруари – четвъртък, от 19:00 ч. на камерната сцена. Либретото е по пиесата "Марлене се мести" на Томас Шендел, която е посветена на една от най-големите звезди на киното от първата половина на ХХ век – Марлене Дитрих. Музиката в представлението е изградена от песни от нейния репертоар, вплетени в личен сценичен разказ. Режисьор на спектакъла е Иван Панев, а музикален ръководител - Дориан Молхов.

В основата на музикалната пиеса стоят фрагменти от "бурния ѝ живот, изпълнен с предизвикателства към социалните табута и шеметни близки срещи с едни от най-гениалните творци на своето време, в областта на литературата, киното и музиката", споделя режисьорът Иван Панев в своята режисьорска анотация.

"Марлене Дитрих: Преследване на любовта" съзнателно избягва формата на традиционен биографичен трибют. Това е "опит да се разкъса обвивката на "легендата" на киното, за да се извади на бял свят една обикновена жена с необикновена жажда за живот и за любов", допълва той. Музиката е нейният неизменен спътник и вътрешна опора. Според режисьорския прочит "певческият ѝ талант не е просто средство за себеизява, а път към приземяване, начин на общуване и разкъсване на ограниченията". Зрителите ще съпреживеят изпълненията на най-големите хитове на Марлене Дитрих – песни, които и днес остават символ на смелост, дързост, вътрешна свобода и стремеж към красота.

Сценичният образ, който пресъздава едно от утвърдените имена на музикалната сцена - Людмила Козарева, преминава през съзряване и възход, майчинство, любовни трепети, срещи и болезнени раздели, сблъсъци със смъртта и като всички нас – не само оцелява, а израства чрез грешките, страданията, възторзите и неизчерпаемото си чувство за хумор. Неин партньор на сцената ще бъде младият Александър Валериев.

"Марлене Дитрих: Преследване на любовта" е музикална драма, която, погледната от по-широк ъгъл, може да бъде и музикална нравствена комедия – зависи от гледната точка. Но независимо от нея, спектакълът носи силен емоционален заряд и богатство от преживявания. Той може да провокира, дори да скандализира, но не и да ви остави безучастни.

Яна Баярова
