18 декември 2025, 16:43 часа 260 прочитания 0 коментара
Енергоефективната модернизация на уличното осветление предстои в Пазарджик

В Пазарджик започва реализацията на един значителен проект от тези, които не са шумни, но променят из основи средата, в която живеем – енергоефективната модернизация на уличното осветление в 12 населени места в Община Пазарджик.

Скоро ще има инсталирани близо 5 000 нови LED осветители, модерна система за управление и онлайн мониторинг, соларни лампи и реално постигнати енергийни спестявания до 75%. Но зад тези цифри стоят най-вече хората – вечерните разходки ще са по-спокойни, безопасното прибиране у дома няма да бъде предизвикателство, спокойствието за децата и възрастните и по-добрата видимост и сигурност по улиците.

Това е инвестиция от близо 2 милиона лева, реализирана с европейски средства, която:

  • създава по-комфортна и сигурна нощна среда
  • щади природата чрез по-ниски въглеродни емисии
  • намалява разходите на общината
  • и освобождава ресурс за още социални и важни проекти в бъдеще.

За мен това е пример как модернизацията е отношение към хората и към утрешния ден. Отношение към малките населени места, към сигурността на всяко семейство, към начина, по който изглежда и се усеща общината ни след залез слънце.

Това са проекти, ефектът от които се измерват не в обеми, ватове, проценти, а в спокойствието да се прибереш у дома, в увереността да пуснеш детето си навън вечер, в усещането, че някой мисли дългосрочно и отговорно за мястото, в което живееш.

Ще продължим да работим за финансиране и реализиране именно в такива решения – разумни, устойчиви и насочени към подобряване на средата. Защото Пазарджик и всички негови населени места заслужават грижа, светлина и сигурност.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
община Пазарджик
