В рамките на часове в Пловдив: Джип се вряза в заведение, маскирани обраха магазин

Жена е пострадала, след като джип се е врязал в заведение в район "Тракия", съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив. Към 12:00 часа днес на тел. 112 е получен сигнал за джип, който навлязъл в заведение в ж.к. "Тракия". Натам веднага са насочени екипи на полицията и Спешна помощ. На място медиците са прегледали жена, която по предварителни данни не е пострадала сериозно, съобщава БТА.

Шофьорът на автомобила, който е на 64 години, е тестван за алкохол, като резултатът е отрицателен. Престои да бъде тестван и за употреба на наркотични вещества. В обясненията си мъжът посочил, че загубил контрол над превозното средство. Причините и обстоятелствата около произшествието се изясняват. Местопроизшествието е запазено от служители на Пето Районно управление.

Въоръжен грабеж

Снимка: iStock

В ранната утрин на същия ден отново в Пловдив маскирани обраха с пистолет магазин. Грабежът станал тази сутрин около 4 часа на бул. "Пещерско шосе", съобщава "24 часа".

Двама мъже с маски влезли в търговския обект, извадили пистолет и успели да задигнат 1100 евро от оборота, след което избягали. На място била извикана полиция. Служителите на реда издирват извършителите. Ще бъдат прегледани охранителните камери в района.