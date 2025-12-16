Завършиха улични ремонти в 22 населени места в Пазарджик

Положени са над 35 000 кв. м нов асфалт в рамките на програмата за подобряване на инфраструктурата

Община Пазарджик приключи планираните пътни ремонти за текущата година. Подобрената инфраструктура обхващаща общо 22 населени места от територията на общината, а в рамките на изпълнението бяха положени над 35 000 кв. м нов асфалт, поставяне на бордюри, изграждане на тротоари, както и полагане на дренажни съоръжения и възстановяване на компрометирана улична настилка.

В селата Паталеница, Драгор, Дебръщица, Хаджиево, Черногорово, Пищигово, Синитово, Мокрище, Братаница, Мало Конаре, Говедаре, Алеко Константиново, Добровница, Юнаците, Величково, Ивайло, Огняново и Главиница бяха изпълнени дейности по асфалтиране и чакълиране на приоритетни улици и пътни участъци.

В село Главиница беше изграден нов тротоар по ул. „2-ра“, значително подобрявайки безопасността и достъпа за пешеходци.

В село Мирянци беше извършено изграждане на дренажни съоръжения и утаителни шахти, както и възстановяване на уличната настилка по ул. „1-ва“ и в участъка от ул. „5-та“ до ул. „16-та“. Проведените ремонти укрепват отводнителната система и осигуряват трайно подобрение на пътната инфраструктура.

Паралелно с това в град Пазарджик беше положен нов асфалт по участък от ул. „Петко Д. Петков“ между ул. „Места“ и ул. „Портокал“, както и по локалното платно на ул. „Мильо Войвода“. В квартал „Изток“ беше обновена част от ул. „Спартак“, където бяха поставени нови бордюри, както и последващо полагане на чакъл и асфалтиране.

Допълнителни ремонтни работи бяха осъществени и по кметствата в селата Росен и Црънча, както и по пътната отсечка Динката – Драгор – Юнаците.

Община Пазарджик продължава последователно да инвестира в поддръжката и модернизацията на пътната инфраструктура, с цел осигуряване на безопасни условия за движение и по-добро качество на живот за жителите на региона.