Пазарджик отново излиза за оставка на правителството днес

10 декември 2025, 11:39 часа 386 прочитания 0 коментара
След историческите протести на 3 декември, когато хиляди жители на Пазарджик изпълниха пространството Общината, а стотици хиляди граждани излязоха в цялата страна, днес България прави следващата крачка. На 10 декември, сряда, от 18:00 ч., Пазарджик отново излиза на мирен граждански протест.

Вълната на общественото недоволство вече не е локална, не е спорадична, не е символична. Това е национален зов за справедливост, честност и държава, която не служи на себе си, а на народа си. И ще го направи под един общ призив: Оставка на правителството!

Защо излизаме отново?

  • Защото през последната седмица хиляди хора в Пазарджик показаха, че градът ни не спи, не мълчи и да не се страхува.
  • Защото правителството продължава да неглижира тревогите на гражданите.
  • Защото доверието не просто е разрушено - то практически отсъства.
  • Защото промяната не идва от сама себе си — тя идва, когато хората застанат рамо до рамо, обединени в обща цел.
  • Днес България излиза за държавността, за справедливостта, за честността, за бъдещето на децата си.
  • Пазарджик е част от националната мобилизация
  • Хиляди бяхме миналата седмица.
  • Днес трябва да бъдем още повече.
  • Пазарджик показа сила.
  • Днес трябва да покаже характер.
  • Това е моментът, в който всеки един от нас има значение.
  • Всеки глас. Всеки човек на площада.
  • Всеки, който каже: „Днес и аз излизам.“

Каква е целта на протеста?

Една:

  • Да заявим цивилизовано, мирно и категорично, че гражданите няма да позволят произвол, непрозрачност и безотговорност.
  • Това не е партиен протест - Това е гласът на хората. За България, обединена от една цел.
  • Излезте на площада.
  • Не бъдете наблюдатели – бъдете активна част от обществото, което иска справедливост.
  • Донесете своя глас, своя характер, своята позиция.
  • Покажете, че Пазарджик е град на свободни и смели хора.
  • Ако миналата седмица доказахме, че сме будни,
  • Днес трябва да покажем, че сме непоколебими.
  • Днес бъдещето няма да се пише в кабинетите.
  • Днес бъдещето ще се пише на улицата.

Сряда, 10 декември

18:00 ч.

Пред Община Пазарджик – граждански мирен протест

Излезте. Доведете приятел. Споделете събитието.

Гласът на Пазарджик отново трябва да се чуе.

