Пазарджик отново излиза за оставка на правителството днес

След историческите протести на 3 декември, когато хиляди жители на Пазарджик изпълниха пространството Общината, а стотици хиляди граждани излязоха в цялата страна, днес България прави следващата крачка. На 10 декември, сряда, от 18:00 ч., Пазарджик отново излиза на мирен граждански протест.
Вълната на общественото недоволство вече не е локална, не е спорадична, не е символична. Това е национален зов за справедливост, честност и държава, която не служи на себе си, а на народа си. И ще го направи под един общ призив: Оставка на правителството!
Защо излизаме отново?
- Защото през последната седмица хиляди хора в Пазарджик показаха, че градът ни не спи, не мълчи и да не се страхува.
- Защото правителството продължава да неглижира тревогите на гражданите.
- Защото доверието не просто е разрушено - то практически отсъства.
- Защото промяната не идва от сама себе си — тя идва, когато хората застанат рамо до рамо, обединени в обща цел.
- Днес България излиза за държавността, за справедливостта, за честността, за бъдещето на децата си.
- Пазарджик е част от националната мобилизация
- Хиляди бяхме миналата седмица.
- Днес трябва да бъдем още повече.
- Пазарджик показа сила.
- Днес трябва да покаже характер.
- Това е моментът, в който всеки един от нас има значение.
- Всеки глас. Всеки човек на площада.
- Всеки, който каже: „Днес и аз излизам.“
Каква е целта на протеста?
Една:
- Да заявим цивилизовано, мирно и категорично, че гражданите няма да позволят произвол, непрозрачност и безотговорност.
- Това не е партиен протест - Това е гласът на хората. За България, обединена от една цел.
- Излезте на площада.
- Не бъдете наблюдатели – бъдете активна част от обществото, което иска справедливост.
- Донесете своя глас, своя характер, своята позиция.
- Покажете, че Пазарджик е град на свободни и смели хора.
- Ако миналата седмица доказахме, че сме будни,
- Днес трябва да покажем, че сме непоколебими.
- Днес бъдещето няма да се пише в кабинетите.
- Днес бъдещето ще се пише на улицата.
Сряда, 10 декември
18:00 ч.
Пред Община Пазарджик – граждански мирен протест
Излезте. Доведете приятел. Споделете събитието.
Гласът на Пазарджик отново трябва да се чуе.
