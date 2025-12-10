Община Пазарджик оттегля предложението за повишаване на такса смет и местните данъци

Продължават реформите, следващата седмица се подписва договора за доставка на новите сметосъбиращи камиони, миещи машини и автометачки и над 1000 нови контейнери, пристигат в началото на 2026-та. Община Пазарджик официално оттегля предложението за актуализация на такса битови отпадъци, както и за връщане на данък сгради и данък МПС към нивата от 2020–2022 г. Решението е взето след широк обществен дебат, разговори с граждани, експерти и представители на местната администрация.

Кметът Петър Куленски подчертава, че макар финансовото състояние на общината да остава силно затруднено заради хроничния дисбаланс между приходи и разходи за чистота, уважението към гражданите и реалистичната оценка за техните възможности са водещи в този момент.

„Чувам гласа на хората. В момент, в който много семейства са под натиск от високите разходи и инфлацията, въвеждането на по-високи местни налози би било допълнителна тежест. Разбирам и осъзнавам това. Решението да оттегля предложението е трудно, но правилно. Наш приоритет остава честният диалог, а не промени на всяка цена и без да се вземат предвид чувствата на хората“, заявява кметът Куленски.

Модернизация на чистотата и по-строга финансова дисциплина

Реформите в сектора „Чистота“ продължават с пълна сила. Следващата седмица общината подписва договора за доставка на:

• нови сметосъбиращи камиони,

• миещи машини,

• автометачки,

• над 1000 нови контейнера за разделно и битово събиране.

Първите доставки започват в началото на 2026 г., а техниката ще бъде въведена поетапно във всички райони на града, а след това и в селата.

„Тази инвестиция ще се вижда на улицата всеки ден – по-често вдигане на отпадъците, по-добра реакция при сигнали и ясни стандарти за качество. През 2026 г. Общинско предприятие ‘Чистота’ ще има нов облик, нова организация на работа и по-ясен контрол. Целта е модерно управление, каквото големите европейски общини отдавна имат“, посочва кметът.

Общината продължава и последователната политика за оптимизация на разходите:

• по договора с „Брокс“ са постигнати икономии от 1,5 млн. лева за 2024–2025 г.;

• таксите за третиране на отпадъци са намалени спрямо нивата от 2020 г., въпреки над 45% инфлация за периода. Около 400 000 лева годишно ще се спестяват от новите договорни условия.

Споделена отговорност за по-чист Пазарджик

Кметът подчертава, че решението да не се повишават местните данъци и такси върви със силен призив към гражданите да бъдат активни партньори в управлението на отпадъците.

„За да имаме чист град без допълнително финансово натоварване, е необходимо всички да бъдем част от решението – да изхвърляме разделно, да не допускаме нерегламентирани сметища, да сигнализираме при нарушения. Чистотата започва от техниката, но завършва с навиците“, заявява кметът.

Община Пазарджик остава ангажирана с реформирането на общинските услуги, финансовата стабилност и подобряването на качеството на живот.

„Пазарджик е наш дом. Благодарен съм на всички граждани за активността и за честния разговор. Продължаваме напред – последователно, прозрачно и с общата цел Пазарджик да бъде подреден, чист и стабилен град, с който всички да се гордеем“, заявява в заключение кметът Петър Куленски.