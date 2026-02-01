Папата призова да спрат войните заради Олимпийските игри

Папа Лъв XIV призова за олимпийско примирие броени дни преди началото на Зимните олимпийски игри в Италия, предадоха АНСА и ДПА. С оглед на многобройните въоръжени конфликти по света, главата на Католическата църква отправи апел в неделната си молитва към световните лидери "да направят конкретни жестове за намаляване на напрежението и да търсят диалог.

Зимните олимпийски игри започват в петък, а след тях ще се проведат и Параолимпийските игри. Домакини са градовете Милано и Кортина д’Ампецо.

В обръщение към десетки хиляди вярващи на площад "Свети Петър" във Ватикана днес папа Лъв XIV определи двете спортни събития като "силни знаци на братство, които вдъхновяват надежда за свят, живеещ в мир", и призова политиците да последват този пример.

Идеята за олимпийско примирие датира още от древността. Подобни призиви обаче рядко биват спазвани, отбелязва ДПА. През 2014 г. Зимните олимпийски игри се проведоха в руския черноморски курорт Сочи, малко преди Русия да нахлуе на близкия украински полуостров Крим, припомня БТА.

Българското участие на Зимните олимпийски игри

Ясен е и окончателният състав на България за Зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026. Страната ни спечели 20 квоти за Зимната олимпиада, която ще се проведе от 6 до 22 февруари. България ще бъде предстванена в шест различни спорта, като е с пълен отбор в биатлона (четирима мъже и четири жени), както и с четирима състезатели в алпийския сноуборд, по трима състезатели в алпийските ски и ски бягането, както и по един в ски скоковете и фигурното пързаляне.

