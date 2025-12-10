Близо 6 милиона за местно развитие спечелиха с общи усилия община Пазарджик и община Ракитово

Местна инициативна група „Ракитово – Пазарджик“ получи одобрение за финансиране на своята Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) 2023–2027 г. с общ бюджет от 5 867 400 лв. Стратегията е многофондова и ще се реализира чрез подкрепа от: Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР); Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027; Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027 и Програма „Околна среда“ 2021–2027 и ще подпомогнат икономическото и социалното развитие на 34 населени места в общините в община Пазарджик и Ракитово, с общо над 50 000 жители.

От общия бюджет 1 400 000 лв. са предвидени за управление, мониторинг, оценка и популяризиране на стратегията, а останалият ресурс ще бъде насочен към реални проекти на бизнеса, местните общности и общините.

„Това финансиране е допълнителен, много важен инструмент за развитие на населените места в община Пазарджик извън областния център. Чрез стратегията ще достигнем до хората по място на живеене – с по-добра инфраструктура, подкрепа за малкия бизнес, нови социални и културни инициативи. Нашата цел е тези средства да се превърнат в видими промени по улиците, парковете, производствените бази и в качеството на живот“, коментират от ръководството на Община Пазарджик.

Кой и как ще може да кандидатства?

Одобрението на стратегията създава реална възможност стопанските субекти, земеделските производители, микро и малките предприятия, общините и неправителствените организации да кандидатстват за финансиране по различни мерки през следващите години. Мерките ще се отварят поетапно от 2026-та година, като за всеки прием ще се публикува подробна информация за условията и критериите за оценка.

Какво ще се финансира по стратегията и за какво ще се използват средствата?

1. Подкрепа за земеделски стопани и преработватели

Част от ресурса ще бъде насочен към модернизиране на земеделските стопанства в селата от община Пазарджик и община Ракитово – закупуване на техника за растениевъдство и животновъдство, инвестиции в биологично производство и въвеждане на системи за напояване. Ще се финансират и проекти за модернизация на преработвателни предприятия и по-добър маркетинг на местната продукция, така че добавената стойност да остава в региона.

2. Подкрепа за микро и малки предприятия

Стратегията предвижда финансиране за стартиране и развитие на неземеделски дейности – малки производства, услуги, семейни бизнеси. Ще се подкрепят технологично обновление и дигитализация, внедряване на иновации и енергийно ефективни решения. Специален фокус ще има върху развитие на туристически услуги, занаятчийство и местни продукти – важни сектори за малките населени места.

3. Инвестиции в публична инфраструктура и среда за живот

Част от средствата ще бъдат насочени към ремонти и обновяване на общинска и социална инфраструктура – обществени сгради, пространства за услуги и дейности в населените места. Стратегията предвижда подобряване на средата – паркове, площади, обществено пространство, както и развитие на туристическа инфраструктура: екопътеки, малки атракции, интерпретационни зони. Целта е населените места да станат по-функционални, поддържани и привлекателни за живеене и посещение.

4. Социални услуги и подкрепа за уязвими групи

Финансиране ще бъде насочено и към нови и разширени услуги за възрастни хора, лица в риск и хора с увреждания, както и към инициативи за подкрепа на младежи и трайно безработни. Чрез проекти по стратегията ще се реализират дейности за интеграция и включване на ромската общност и други уязвими групи, за да се намаляват социалните различия и да се повишава участието в общностния живот.

5. Културно и природно наследство и местна идентичност

Част от бюджета ще подкрепя проекти за опазване, реставрация и популяризиране на местни културни ценности – читалища, стари сгради, традиции, фестивали. Предвидено е развитие на туристически продукти, базирани на минералните води, природните дадености и екотуризма, както и събития за местна идентичност и общностна активност. Така средствата няма да финансират само „тухли и бетон“, а и духа на местата.

6. Сътрудничество и изграждане на местен капацитет

Стратегията включва и ресурс за обучения на местни лидери, предприемачи и организации, както и за партньорски проекти между общини, неправителствени организации и бизнес. Ще се насърчават и международни и вътрешни съвместни инициативи, които да донесат нови практики и контакти в региона.

„Чрез МИГ и СВОМР даваме шанс проекти да тръгнат отдолу нагоре – от земеделския производител, от малкия предприемач, от читалището, от кметството на малкото село. Нашата роля като община е да осигурим прозрачност, добра подготовка на кандидатите и подкрепа, така че средствата да се превърнат в нови работни места, по-добра инфраструктура и по-добри условия за живот в населените места“, допълват от Община Пазарджик.

Стратегията за водено от общностите местно развитие 2023–2027 г. е важна стъпка към устойчиво и балансирано развитие на територията, стимулиране на икономическата активност, подобряване на инфраструктурата и повишаване качеството на живот във всички населени места от МИГ „Ракитово – Пазарджик“.