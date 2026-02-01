Левски най-накрая намери купувач на Марин Петков, „сините“ продават крилото на екзотичен тим

Левски най-накрая намери купувач на един от основните футболисти на тима в последните няколко години – Марин Петков. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите българският национал ще продължи кариерата си в клуб от Саудитска Арабия. Името на въпросния отбор не се споменава, но е ясно, че той се състезава в местния елит и е на челните позиции във временното класиране в първенството.

Марин Петков ще играе в елита на Саудитска Арабия

Ръководството на Левски вече е постигнало договорка със саудитците за продажбата на Марин Петков. Очаква се сделката за правата на 22-годишния футболист да бъде финализирана през предстоящата седмица, но преди това крилото трябва да мине задължителните медицински прегледи. С основна заслуга за трансфера на Петков в новия му отбор е бившия нападател на „сините“ Билал Бари, който в момента се изявява като мениджър. Именно той доведе Акрам Бурас в Левски през лятото.

Крилото отдавна иска да продължи кариерата си в чужбина

Както е известно, Марин Петков отдавна иска да продължи кариерата си в отбор от чужбина. През лятото към него имаше сериозен интерес от полския Ракув, но тогава от Левски поискаха да задържат футболиста до края на тяхната еврокампания и сделката пропадна. Шефовете на „сините“ обаче обещаха на крилото да го продадат по време на зимната пауза. Все още не е ясно точно колко пари ще получи българския гранд за правата на своя юноша, но се очаква сумата да бъде над 1,3 милиона евро.

