Тази скрита функция на пералнята ще ви „отвее главата“: Само 15 минути са достатъчни, за да изсъхнат дрехите по-бързо

Мокрите, тежки дрехи след пране са кошмар за всеки, който няма сушилня. Но има начин да ги накарате да изсъхнат по-бързо - без да ги вадите от пералнята. Необходими са само 15 минути и скрита функция, която повечето съвременни перални имат. И малко хора я използват.

През зимата, когато няма слънце, прането може да отнеме дни, за да изсъхне. Слагането на дрехи на радиатор пък може да доведе не само до повреда, но и до влага в целия апартамент. Решението обаче се крие... в пералнята. И не става въпрос за закупуване на нов модел с функция за сушене. Този метод работи дори в основни уреди, стига да знаете една определена функция, която ускорява процеса на сушене с до няколко часа.

Скрита функция на пералнята, която прави дрехите да изсъхнат по-бързо

Не всяка функция на пералнята е описана с главни букви в ръководството. Някои трикове си струва да знаете, защото производителите не ги рекламират – и тази скрита функция може да промени начина, по който перете дрехи през зимата. Всичко е въпрос на максимално увеличаване на цикъла на центрофугиране с малко допълнение.

Правилото е просто: когато прането приключи, не изваждайте всички дрехи. Оставете само тези, които най-много трябва да изсъхнат в пералнята – за предпочитане в по-малки количества, за да не се препълни барабанът. След това добавете напълно суха, чиста кърпа. Желателно е да бъде по-дебела - колкото по-абсорбираща е, толкова по-добре.

Настройте пералнята на допълнително центрофугиране – за предпочитане на най-високата степен. По време на този кратък, приблизително 15-минутен цикъл, сухата кърпа действа като гъба. Тя ще абсорбира излишната влага от дрехите, правейки ги много по-малко влажни, когато ги извадите. Времето за сушене се намалява драстично – често няколко минути в сушилнята или до радиатора са достатъчни, за да бъдат дрехите ви готови за носене.

Защо е добре допълнителната центрофуга в пералнята си през зимата?

Спестяването на енергия през зимата означава не само по-ниски сметки, но и реална защита на околната среда. Благодарение на интелигентния метод с кърпата и допълнителния цикъл на центрофугиране, можете да елиминирате нуждата от електрическа сушилня или постоянно затоплящи радиатори. Скритата функция на пералнята също така намалява влажността в дома ви – което е важно, ако не искате да се справяте с мухъл по стените си.

За още по-добри резултати си струва да запомните няколко правила: не претоварвайте пералнята, използвайте най-високата скорост на центрофугиране и окачете кърпата веднага след цикъла – в противен случай ще започне да мирише на влага.

Алтернатива, макар и по-рискована, е сушенето на дрехи във фурната. Това обаче изисква изключително внимание – дрехата трябва да се постави на решетка, а температурата не трябва да надвишава 200 градуса по Целзий. И отнема само няколко минути – всяко по-дълго време рискува да повреди тъканта.

Методът с кърпата е по-безопасен и доказан метод. Не изисква допълнително оборудване, отнема само петнадесет минути и резултатите са видими веднага.

