Община Пазарджик поставя контейнери за строителни и едрогабаритни отпадъци на 15 точки в града

Едни от най-сериозните замърсители в Пазарджик са нерегламентираните изхвърляния на строителни отпадъци, стари мебели, електроуреди, дограма, матраци и други обемни вещи след ремонти. Подобни отпадъци не могат да бъдат събрани в стандартните съдове тип „ракла“ или „бобър“, а и не са предназначени за тях. В резултат около иначе обслужвани контейнери често се образуват купчини боклук, които създават неприятна гледка, възпрепятстват гражданите и замърсяват градската среда.

Законът задължава всеки гражданин да осигури за своя сметка контейнер за строителни отпадъци при извършване на ремонтни дейности. Въпреки това на практика често се прибягва до нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на улицата или до контейнерите за битов боклук.

С цел ограничаване на този проблем и повишаване на чистотата в града, Община Пазарджик стартира кампания, в рамките на която през месец септември ще бъдат разположени 15 специални 6-кубикови контейнера, предназначени единствено за строителни и едрогабаритни отпадъци.

Местата, на които са разположени контейнерите:

Между ул. Янтра и ул. Димитър Греков

Между ул. Булаир и ул. Св. Климент Охридски

Между ул. Виделина и ул. Антим I

Между ул. Стефан Захариев и ул. Тракийска

Между ул. К. Величков и ул. Хаджи П. Тилев

Между ул. Запрян Цоков и ул. Тинтява

Между ул. Проф. Иван Батаклиев – ДГ „В. Терешкова“

Между ул. Райко Алексиев (зад пекарната)

Между ул. Шейново и ул. Славянска

Между ул. Хан Кубрат и ул. Тодор Каблешков

Между ул. Петър Бонев и ул. Бунтовник

Между ул. Стоян Ангелов и ул. Теофил Бейков

Между ул. Княз Борис I и ул. Братя Консулови

Между ул. Стефан Караджа и ул. Васил Левски

Между ул. Васил Левски и ул. Клокотница

Контейнерите ще бъдат на разположение през целия месец септември и ще се обслужват регулярно, изцяло за сметка на общината.

Важно: В тези съдове е забранено изхвърлянето на битови отпадъци. Те са предназначени единствено за строителни и едрогабаритни отпадъци и ще бъдат под постоянен мониторинг.

Община Пазарджик вече е наложила първи санкции за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и ще продължи да засилва контрола, за да се прекрати практиката на незаконни сметища в града.

„Призоваваме всички граждани да използват новите контейнери по предназначение и да спазват правилата. Само така можем да предотвратим хаоса около съдовете, да улесним сметоизвозването и да наложим общ стандарт за чистота. Пазарджик ще бъде толкова чист и подреден, колкото заедно успеем да го направим,“ заявиха от Община Пазарджик.