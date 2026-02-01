Наско Сираков скочи на БФС и главния ВАР съдия за финала с Лудогорец: Левскари, това назначение на е случаен акт!

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков излезе с дълга декларация по повод назначението на Венцислав Митрев за главен ВАР съдия на предстоящия финал за Суперкупата на България срещу Лудогорец. Босът на „сините“ използва официалните канали на клуба, за да изкаже недоволството си от това решение на БФС и Съдийската комисия. Легендарният голмайстор също така предупреди феновете, че това назначение не е случаен акт.

Наско Сираков не е доволен от назначението на Венцислав Митрев

Сираков припомни, че Митрев бе главен ВАР съдия на двубоя на Левски с Лудогорец (0:0) през есента. Тогава „сините“ имаха редица претенции към главния рефер Радослав Гидженов и арбитъра, отговорен за ВАР. Една от тях бе за отменена дузпа срещу Радослав Кирилов. Гидженов първо посочи бялата точка, но след това Митрев му каза, че според него няма наказателен удар и той бе отменен.

След мача от Левски скочиха на БФС, а в интернет се появи аудиозапис от ВАР-стаята и комуникацията между съдиите. В нея се чува „Гиджен, помисли си добре какво ще отсъдиш“, като най-вероятно става въпрос за дузпата, а гласът е именно на Венцислав Митрев.

„Гиджен, помисли си добре какво ще отсъдиш“

„На 29.09.2025 г. в централата на БФС се проведе среща между представители на „Левски” и Съдийската комисия. На нея бяха поети ясни ангажименти, които по-късно комисията обяви публично. Подобрена комуникация с отборите и обществеността, регулярни брифинги за спорните моменти и взаимно уважение между страните. Смея да твърдя, че тази среща доведе до едни от най-спокойните месеци в отношенията между ПФК „Левски“ и Съдийската комисия за последните години. Срещата и публично изразените позиции бяха провокирани от спорни решения на ВАР екипа в мача ни срещу „Лудогорец”.

„Няколко месеца по-късно част от обещаното от другата страна не се е реализирало. Ние отново ще играем срещу „Лудогорец”, а за главен ВАР съдия отново е назначен Венцислав Митрев. Предполагам не само в моята глава, а и във вашите все още звучи: „Гиджен, помисли си добре какво ще отсъдиш“. Бях останал с впечатлението, че след срещата на 29.09.2025 г. ще има реални действия по публично поетите ангажименти. До скоро сигналите бяха такива. Явно нещо в последните седмици се е променило“.

„Левскари, това назначение не е случаен акт. Може би провокация е силна дума, но със сигурност е тест за всички нас. Дали внимаваме в детайлите. Дали сме нащрек. Дали сме се успокоили. И докъде се простират амбициите ни. Планирах това изявление да има съвсем различен тон, но обстоятелствата налагат друго. Трябва ясно да покажем, че няма да отстъпим и на сантиметър от целите си. Една от повтарящите се критики към мен през последните години е, че смекчих тона след думите: “Камък върху камък няма да остане, ако нещата продължат така”. Истината е, че не можеш да влезеш в такава битка без силен отбор и обединена общност. Мисля, че вече сме готови“, се казва в част от позицията на Сираков.

ОЩЕ: Пореден обрат: Левски привлича Марселино Кареасо, бившият ас на ЦСКА подписва до дни!