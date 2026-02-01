Лайфстайл:

След загубата от Алкарас: Джокович отново намекна за отказване от тениса

Носителят на 24 титли от турнири от Големия шлем Новак Джокович отново намекна за отказване от тениса. Ноле, който на 22 май ще навърши 39 години, говори след загубата си от Карлос Алкарас на финала на Australian Open. Сърбинът се представи отлично по време на надпреварата в Мелбърн, но отстъпи пред доста по-младия испанец в битката за титлата.

След края на двубоя Джокович благодари на публиката за подкрепата, тъй като никой не знае какво ще се случи утре, камо ли след 6 или 12 месеца. По този начин той засили спекулациите, че това ще е последния му сезон на корта. Сърбинът все пак се пошегува с Алкарас като сподели, че двамата ще се виждат много пъти в следващите 10 години.

„Бог знае какво ще се случи утре, камо ли след 6 или 12 месеца“

„Това е моментът на Карлос, последните два мача публиката ми даде толкова много любов, каквато не бях усещал в Австралия. Мисля, че това е 22-рият ми път в Австралия. Честно казано, винаги съм вярвал в себе си. Това е задължително, напълно необходимо, когато играеш срещу играчи от ранга на Яник и Карлос. Дължа ви благодарности, че ме натиснахте, за да съм на тази позиция тук. Бог знае какво ще се случи утре, камо ли след 6 или 12 месеца. Беше невероятно пътешествие, обичам ви“.

„Поздравления, Карлос, невероятен турнир, изумителни две седмици. Това, което правите, е най-доброто. Легендарно, историческо. Пожелавам ти много късмет. Ти си толкова млад, имаш време пред себе си, както и аз. Ще се виждаме много пъти в следващите десет години“, пошегува се Ноле.

Бойко Димитров
