Община Пазарджик стартира „Образование без граници“

Община Пазарджик стартира изпълнението на новия проект „Образование без граници“, чиято основна цел е да насърчи образователната десегрегация и да предотврати вторичната сегрегация в училищата на територията на общината. Проектът ще се реализира в рамките на две години и ще обхване повече от 600 ученици в 3 основни училища - ОУ " Любен Каравелов", ОУ "Христо Ботев", ОУ "Св. св. Кирил и Методий" и 3 гимназии - ПГХХТ, ПГСА и СУ "Д-р Петър Берон". Партньор на дейностите е и Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“. „Образование без граници“ има за мисия да създаде приобщаваща училищна среда, в която всички деца – независимо от социалния или етническия им произход – имат равен достъп до качествено образование и възможности за развитие.

Акцентът е върху успешната интеграция на ученици от различни общности и върху подкрепата при прехода от прогимназиален към гимназиален етап, за да се предотврати социалното разделение и изолацията на учениците в по-горните класове.

В рамките на проекта ще бъдат реализирани редица инициативи, насочени към ученици, родители и педагогически специалисти. Ще бъдат назначени образователни медиатори, които ще работят пряко с ученици и родители за изграждане на доверие, подкрепа и активна комуникация. Ще бъдат организирани обучения и работилници по теми, свързани с граждански права, демокрация и противодействие на дискриминацията. Предстоят и кампании за промяна на нагласите и стереотипите в местните общности чрез съвместни инициативи, насърчаващи социалната интеграция и взаимното разбиране. 178 педагогически и непедагогически специалисти ще бъдат обучени за работа в мултикултурна среда, управление на конфликти и изграждане на приобщаваща училищна култура.

Интерактивна пътуваща платформа - “Мобилна академия“ ще посещава училищата и ще провежда образователни работилници за ученици и родители с фокус върху равенството и гражданските права. Програми за адаптация и подкрепа на учениците при прехода към гимназиалния етап пък ще бъдат насочени към предотвратяване на социалната изолация и подпомагане на тяхната успешна интеграция.

Проектът е на стойност 749 294 лв. и е финансиран по Програма "Образование" 2021-2027,

BG05SFPR001-1.008 - Комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на училищата, превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията. „Образование без граници“ ще допринесе за изграждането на устойчива, справедлива и приобщаваща образователна система в Пазарджик. Чрез съвместни усилия на училища, институции и местни общности се очаква да се укрепи социалната интеграция и равенството на всички деца, така че всяко от тях да има шанс да разгърне потенциала си в подкрепяща и толерантна среда.