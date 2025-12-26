В наводненото село Гелеменово вече е по-спокойно

В наводненото пазарджишко село Гелеменово вече е по-спокойно. Заради проливни дъждове вчера, Телки дере преля и заля четири къщи, разположени в ниската част на селото. Укрепването на дигите продължи през цялата нощ. Късно снощи кметът на Пазарджик Петър Кулински обяви частично бедствено положение.

В укрепването на дигите участваха служители от "Напоителни системи". С техника се включиха и общински съветници.

Ето какво каза по БНР стопанинът на най-пострадалата къща:

"Излизам. Докато си обуя обувките, гледам една лека струя. Грабнах лопатата и докато се кача на дигата, идва голямата струя, толкова голяма, че сам човек не може да се пребори. Заля всичко. Непочистени дерета, замърсяване и когато дойде вода, се получава една тапа, която после прелива".

Кметът Петър Кулeнски, който беше на терен, отхвърли обвинението, че Телки дере е било непочистено:

"То е почиствано до такава степен, че да не се застраши неговото състояние. Оставени са разбира се, дърветата по скатовете, които вчера изиграха ключова роля за това да не паднат скатовете на дигата.

Просто обилните валежи и големия водосбор доведоха до това много голямо количество вода за много кратко време да се влее в рамките на реката".

Предстои комисия да установи щетите.

