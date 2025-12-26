Спорт:

По дънки и маратонки в планината: Спасиха двама пишман туристи

Двама недобре екипирани за зимни условия туристи са били транспортирани с моторни шейни до Черни връх от планински спасители, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) при Българския Червен кръст (БЧК).

Около 20:30 часа снощи в службата е постъпил сигнал за дезориентирани туристи на пътеката от хижа “Алеко“ към Черни връх. Времето е било мъгливо, със снеговалеж и температури около минус 8 градуса.

Двамата мъже са били облечени с дънки, анцуг и по маратонки. Планинските спасители са ги затоплили и с моторни шейни са ги извели до Черни връх. Мъжете са останали да пренощуват в хижата на върха.

Туристите трябва да имат предвид, че обстановката в планините е зимна, снежната покривка е между 20 и 40 см., пътеките не са утъпкани и може да се затъва при ходене, предупреждават от ПСС. В планината трябва да се излиза с подходяща екипировка и добре заредени телефони, съветват планинските спасители.

