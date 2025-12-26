Спорт:

Преди ударите: Нигерия е дала информация на САЩ за терористите (ВИДЕО)

26 декември 2025, 13:46 часа 221 прочитания 0 коментара
Нигерия предостави на САЩ информация за джихадистите преди нападенията на Коледа, които президентът Доналд Тръмп определи като "мощни и смъртоносни" удари срещу бойците на “Ислямска държава“ в северозападната част на страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Нигерия предостави информацията" на Вашингтон, заяви министърът на външните работи Юсуф Тугар пред местния телевизионен канал "Чанелс". Той уточни, че е разговарял по телефона с американския си колега Марко Рубио.

"Говорихме два пъти. Разговаряхме в продължение на 19 минути преди атаката, а след това отново говорихме за пет минути, преди началото ѝ", уточни той.

Спасиана Кирилова
