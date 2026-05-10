Полицията по следите на непълнолетни за нападението над автобус в Перник

Полицията в Перник вече разполага с конкретни заподозрени за вандалския акт срещу автобус по линия № 20, който разтърси пернишкия квартал „Изток” в петък вечерта. Според информация на разследващите, основните заподозрени са група непълнолетни младежи, забелязани в района по време на инцидента.

„Всички бяхме в шок”

Инцидентът се е случил в момент, когато в превозното средство са пътували трима пътници, шофьор и кондуктор. Очевидката Никол Колева, която е била в автобуса на път за дома си, разказа пред камерата на „Събуди се” по NOVA за ужаса от преживяното.

„Прибирам се от работа и изведнъж чувам един много силен шум. След това последва пръсване на прозорците и всички бяхме в шок”, сподели Колева в ефира на NOVA.

По нейни думи звукът е бил изключително силен, наподобяващ изстрел, а три от прозорците на автобуса са станали буквално „на сол”.

Версиите: Стрелба или хвърлен предмет?

Въпреки че към момента органите на реда не са потвърдили официално дали срещу градския транспорт е използвано огнестрелно или пневматично оръжие, или е хвърлен твърд предмет, версията за стрелба остава водеща сред потърпевшите.

Шофьорът на автобуса, който веднага след инцидента е спрял и е проверил щетите, също е изразил пред пътниците категоричното си мнение, че не става въпрос за удар с камък. За изясняване на точните обстоятелства полицията в момента иззема и анализира записи от камерите за видеонаблюдение на търговски обекти, аптеки и магазини в близост до мястото на произшествието.

Страх сред гражданите

Въпреки сериозните материални щети, инцидентът се размина без ранени, но остави сериозна психологическа следа у пътуващите.

„Чувствам се стресирана от преживяното, но нямам друг избор за придвижване в късните часове”, признава Никол Колева.

Тя и останалите жители на квартала призовават за бързи действия от страна на институциите и справедливо наказание за извършителите, за да се гарантира сигурността в обществения транспорт на града.

Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.

