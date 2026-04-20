Окончателни резултати от пернишката битка на вота: Петър Витанов с 30% преднина пред Георг Георгиев

20 април 2026, 10:51 часа 855 прочитания 0 коментара
Снимка: Европейски парламент
Своеобразна пернишка битка се заформи на предсрочните парламентарни избори в 14-ти многомандатен избирателен район - Перник, където резултатите са на 100% обработени към 10.00 часа в понеделник, става ясно от сайта на ЦИК. Партиите и коалициите в този район се състезават за четири депутатски места в следващото Народно събрание. Тяхното разпеделение обаче зависи именно от представянето им на вота, който се проведе в неделя. 

Резултатите

Бившият евродепутат Петър Витанов, който оглави листата на "Прогресивна Бъгария" в района е спечелил 48.425%, или 26 291 гласа. Това му дава 30% преднина пред втория в района в лицето на бившия външен министър от ГЕРБ Георг Георгиев, чиято листа е подкрепена от 18.386%, или 9 982 гласа. 

Трети са ПП-ДБ с водач Кристина Петкова от ДСБ, която е спечелила 8.198%, или 4 451 гласа. 

Следват "Възраждане" с 4.658%, или 2 529 гласа и МЕЧ с 4.067% и 2 208 гласа.

Резултатите в страната към момента

Пет формации запазват място в 52-ото Народно събрание и при по-висок процент обработени протоколи, показват актуализираните данни на ЦИК към 10:00 ч. при 91.68% обработени протоколи. Лидерът остава без конкуренция. "Прогресивна България" (ПБ) на Румен Радев продължава да води убедително с 44.691% и 1 319 452 гласа. При тази подкрепа формацията уверено върви към самостоятелно мнозинство, като въпросът остава единствено колко над 121 депутати ще достигне.

Деница Китанова
