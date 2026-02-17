Нападение: Разбиха стъкло на офис на "Величие" в София

Офис на партия "Величие" в София осъмна със счупено стъкло. От формацията на Ивелин Михайлов твърдят, че получават непрестанни заплахи. Подозират връзка между счупеното стъкло и палежа на колата на кмета на Бистрица заради разкрития за незаконни сметища.

Стъклото било счупено през нощта. Алармата не се задействала. Работещите в офиса видели зеещата дупка на входната врата сутринта. На място пристигнали представители на охранителната фирма на обекта както и полиция. Взели камъка като веществено доказателство. От "Величие" подозират връзка между счупеното стъкло и палежа на колата на кмета на Бистрица. Събират се и записи от камери в района на инцидента, за да се изясни кой е счупил стъклото.

