ЕК разреши на Унгария да внася руски петрол през Хърватия, но в Загреб май са против

Европейската комисия заяви, че Унгария може да внася руски петрол през Хърватия като изключение. Разрешението идва, след като тръбопроводът „Дружба“, който преминава през украинска територия, беше спрян в края на миналия месец заради мащабните руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.

Позицията на Хърватия

И макар Хърватия да изрази принципната си позиция да помогне на Будапеща и Братислава, вчера хърватският министър заяви следното: „Барел, купен от Русия, може да изглежда по-евтин за някои страни, но той помага за финансирането на войната и атаките срещу украинския народ. Време е да спрем това военно спекулиране. П.С. - инфраструктурата не се променя за една нощ, но наративите понякога се променят“.

С това той очевидно намекваше за твърденията на унгарските политически и енергийни кръгове преди затварянето на „Дружба“, че Janaf не е разполагала с достатъчен капацитет да снабдява адекватно рафинериите на MOL в Унгария и Словакия със суров петрол и че транспортните такси на Janaf са твърде високи.

По-рано през деня Унгария и Словакия поискаха от Хърватия да разреши транзита на руски петрол през тръбопровода "Адрия" съвместно официално писмо до Загреб. То е изпратено от унгарския външен министър Петер Сиярто и словашкия министър на икономиката Денис Сакова, посочват световни медии. Премиерите на двете страни Виктор Орбан и Роберт Фицо многократно са заявявали, че "доставките на петрол и газ от Русия са жизненоважни" за техните държави.

"Молим Хърватия да осигури транспортирането на руски петрол до Унгария и Словакия по тръбопровода "Адриа", тъй като нашето освобождаване от санкции позволява внос на руски петрол по море в случай на прекъсване на доставките по тръбопровода", пише в писмото.

Словашкият премиер Роберт Фицо изрази подкрепа за позицията на Будапеща, заявявайки, че Украйна използва петролопровода "Дружба" като политически инструмент. Киев отрича подобни обвинения.

Унгария и Словакия са единствените страни от Европейския съюз, на които е разрешено да внасят руски петрол. Освобождаването е временно, докато доставките по „Дружба“ не бъдат възобновени, или не бъде въведена пълна забрана от Брюксел. Нещо повече – Унгария трябва да докладва внесените обеми на всеки три месеца пред ЕС.