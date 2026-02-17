Руската паравоенна група "Вагнер" е в България: Четири хърватски медии се фокусират върху темата

Случаят с предполагаемата база на руската наемническа група "Вагнер" в пернишкото село Кладница продължава да има значителен отзвук в хърватското медийно пространство. Хърватските журналисти следят темата внимателно, анализирайки я като част от хибридните заплахи на Балканите.

В по-широк анализ за "Вагнер" със заглавие: "Спомняте ли си "Вагнер"? Получиха нова задача – атаки в Европа", най-големият хърватски информационен портал Index.hr посочва и случая от Кладница като конкретен пример за "новата стратегия" на Кремъл – вербуване на маргинализирани лица за насилнически действия на територията на НАТО. Обръща се внимание на липсата на официална информация от българското МВР в първите дни, което според материала подхранва теориите за "спящи клетки".

Jutarnji list подробно отразява случая с обширен репортаж със заглавие: "Драма край Кладница: Полицията дойде за зловещите руски наемници, посрещна ги агресивен старец". Изданието анализира и "истерията", която случаят е предизвикал в социалните мрежи в България и региона. Медията поставя случая в контекста на международните санкции срещу "Вагнер" и факта, че групировката е класифицирана като терористична организация в някои държави.

Публикация по темата в Slobodna Dalmacija е озаглавена "Тайна база на зловещата група Вагнер открита на Балканите!". В статията се набляга на "добре осигурения имот с патрули от кучета пазачи" в планинския район над село Кладница. Авторите използват случая, за да припомнят историята на "Вагнер" от Сирия и Украйна до днес, подчертавайки, че Балканите остават "гореща точка" за техните дейности.

Net.hr, Večernji list отразяват новината за предполагаемата база на Вагнер по-кратко, фокусирайки се върху видеокадрите, разпространени от БОЕЦ. В съобщенията се отбелязва географската близост на базата до столицата София и района на Перник.

Случаят с шестте жертви при хижа "Петрохан" и връх Околчица продължава да намира широко отражение, като фокусът е върху странните обстоятелства около двете местопрестъпления и принадлежността на жертвите към затворена неправителствена организация, която медиите в Хърватия определят като "култ" или "паравоенна структура".