Опасният "розов шум", който вреди на съня ни, а ние дори не подозираме

Успокояващите звуци на розовия шум, предназначени да заглушават външния шум и да успокояват слушателите, може би не са толкова безобидни, сочи ново проучване. Изследователи от Университета на Пенсилвания, съвместно с колеги от Европа и Канада, са открили, че розовият шум - звукова палитра, рекламирана като средство за подпомагане на съня, всъщност може да навреди на качеството му.

Снимка: iStock

Розовият шум е един от видовете широколентов шум - термин, който обозначава непрекъснати звуци, разпространяващи се в диапазон от честоти. Бял шум е може би най-известният от тези звукови нюанси, но има и кафяв шум, син шум и други. Всеки от тях се различава по интензивността на звуковите вълни при различни честоти, пише "Science Alert".

Още: Какво се случва с тялото ви, когато спите на включена лампа?

Бял шум е популярно средство за подпомагане на съня, често използвано за маскиране на шума от околната среда или тинитус. Изследванията дават смесени резултати, което предполага, че той може да помогне в някои случаи, но също така посочва потенциални рискове.

Розовият шум, който е с по-голяма интензивност при по-ниски честоти, се възприема като по-мек и по-малко статичен от белия шум, често се сравнява със звука на дъжда или водопада. Много приложения и устройства за околен шум го промотират като средство за подпомагане на съня, но новите открития поставят под въпрос тези твърдения.

Проучването

Снимка: iStock

Изследователите набират 25 възрастни за проучването, на възраст от 21 до 41 години, без сънни разстройства или история на използване на шум като средство за заспиване. Тези участници прекарват седем последователни нощи в лаборатория за сън, опитвайки се да спят по 8 часа при различни условия, докато изследователите ги наблюдават.

След една нощ без шум, за да се адаптират към новите си помещения, участниците са изложени на различни звукови условия всяка нощ. Последователността варира между групите.

Още: Полезно ли е наистина да се събуждате в 5 сутринта?

Една нощ те чуват смесица от околни шумове, включително преминаващи самолети, превозни средства и плач на бебе; друга нощ слушат само розов шум. Останалите нощи са тихи контролни нощи или спят с околни шумове плюс розов шум или околни шумове плюс тапи за уши.

Снимка: iStock

Участниците попълват анкети, в които оценяват съня си, и правят когнитивни и сърдечно-съдови тестове преди и след всяка нощ, за да допълнят данните, събрани докато спят. В сравнение с безшумните нощи, спящите, изложени на шум от околната среда, прекарват средно с 23 минути по-малко на нощ в N3 сън, най-дълбоката фаза на съня.

Още: Опасно ли е да спите по корем?

Самият розов шум с интензивност 50 децибела също е свързан с почти 19 минути по-малко REM сън на нощ в сравнение с околния шум, пише "Science Alert".

Изследователите установяват, че през нощите с околен шум и розов шум, както REM сънят, така и дълбокият сън са били значително по-къси, отколкото през тихите контролни нощи. Участниците също така са прекарвали повече време в будно състояние през нощите с двата вида шум, което не се е случвало при всеки от двата шума поотделно. Като цяло, качеството на съня изглежда е страдало през по-шумните нощи, включително и тези с розов шум. Имало е обаче едно изключение: шумните нощи с тапи за уши.

Снимка: iStock

Хората, носещи тапи за уши, не са проявявали същите разлики в съня през нощите с розов шум, околен шум или и двете, което предполага, че тапите за уши могат да бъдат по-безопасна алтернатива на широколентовия шум. Въпреки че това лабораторно проучване е малко, резултатите поставят под съмнение предполагаемите ползи от използването на розов шум за подпомагане на съня, особено предвид това, което знаем за важността на REM и дълбокия сън за здравето на мозъка, казва Матиас Баснер, изследовател на съня от Университета на Пенсилвания.

Още: Лекар разкрива често срещана грешка, която разваля съня ви през зимата

"REM сънят е важен за консолидирането на паметта, емоционалната регулация и развитието на мозъка, така че нашите открития сочат, че възпроизвеждането на розов шум и други видове широколентов шум по време на сън може да бъде вредно – особено за деца, чиито мозъци все още се развиват и които прекарват много повече време в REM сън, отколкото възрастните", казва Баснер.

Милиони хора пускат широколентови звуци, докато спят, и макар че това може да помогне на някои, досегашните проучвания не са окончателни – и има достатъчно доказателства, които поне оправдават предпазливост, отбелязват изследователите.

Още: Скандинавският метод: Наистина ли подобрява съня?

"Като цяло, нашите резултати предупреждават срещу използването на широколентов шум, особено за новородени и малки деца, и показват, че са необходими повече проучвания върху уязвимите групи от населението, върху дългосрочното използване, върху различните цветове на широколентовия шум и върху безопасните нива на широколентов шум във връзка със съня", казва Баснер.

Цялото проучване е публикувано в списание "Sleep".