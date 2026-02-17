Димитър, но не Бербатов: голаджията май няма да става министър

По-рано днес, на 17 февруари, се появи информация, че рекордьорът по голове с фланелката на националния отбор на България Димитър Бербатов може да стане министър на спорта в служебното правителство на Андрей Гюров. Позицията ще заеме съименникът на бившата звезда на Манчестър Юнайтед Димитър Илиев. Той е рали състезател и, вече на 50 години, може да продължи политическия си път.

Димитър Илиев изглежда като по-вероятният вариант за служебен министър на спорта

Димитър Илиев вече беше начело на спортното министерство, но по времето когато акад. Николай Денков беше министър-председател. Димитър Бербатов изглеждаше като доста силен кандидат за служебен министър на спорта, но най-вероятно везните ще се наклонят в посоката на Димитър Илиев. Окончателен отговор ще получим утре, на 18 февруари, когато назначеният за служебен премиер Андрей Гюров ще представи пред президента Илияна Йотова състава на своя кабинет.

Бербатов стана голмайстор на Висшата лига през сезон 2010/11

Освен, че е рекордьор по голове с националния отбор, Димитър Бербатов има още куп отличия, с които е донесъл гордост на България. През кариерата си той игра за ЦСКА, Байер Леверкузен, Тотнъм, Манчестър Юнайтед, Фулъм, Монако, ПАОК и Керала Бластърс. Печелил е 2 пъти Висшата лига, 2 пъти Купата на лигата, 2 пъти Къмюнити шийлд, 1 път Световното клубно първенство и 1 път Купата на България. Бербатов стана и голмайстор на Висшата лига през сезон 2010/11.

