17 февруари 2026, 20:31 часа 170 прочитания 0 коментара
ЦСКА подкрепи легендарния Джони Велинов

Както стана ясно по-рано днес, на 17 февруари, легендарният вратар на ЦСКА, и като цяло на българския футбол, Георги Велинов е в тежко състояние във Военномедицинска академия в София. Стражът се бори с онкологично заболяване от години, като преди време той дори се подложи на операция в Турция, но за съжаления явно здравословните му проблеми са се завърнали. От ЦСКА пуснаха публикация в подкрепа на Велинов в социалните мрежи.

ЦСКА: „Кураж, шампионе!“

Георги Велинов е поредната легенда на ЦСКА в лошо състояние. Преди месеци стана ясно, че Любослав Пенев се бори за живота си в Германия. Голмайсторът вече е в по-стабилно положение. Посланието на „армейците“ за Велинов не е дълго, но е силно и окуражително за легендарния футболист, който в момента е в тежко състояние във ВМА в София. Ето какво написаха от ЦСКА: „Великият Георги Велинов води най-тежката битка... Кураж, шампионе! ЦСКА и България са с теб!“

Джони Велинов е сериен шампион с ЦСКА

Джони, както го наричат феновете, е един от любимците на Сектор Г. Той е шесткратен шампион на България с ЦСКА и четирикратен носител на Купата на страната. През 1981 г. е определен за Футболист на България. Той е част от великия отбор на ЦСКА, стигнал до полуфинал за КЕШ през 1982 г. Феновете на „армейците“, а и като цяло на българския футбол, вече преживяха една трагедия в началото на годината. Легендарният Димитър Пенев си отиде от този свят на 80-годишна възраст.

