Нов протест в Плевен заради безводието

Нов протест в Плевен заради проблемите с водата, предаде Нова телевизия. Днес около 15:00 часа автошествие ще затвори за два часа пътя Плевен - София. След това протестът ще се отправи към центъра на града. Припомняме, че в Плевен и областта, а и не само в тази част на страната, от няколко години има проблеми с водоподаването.

Мерки за преодоляване на водната криза

Още миналата година бяха набелязани мерки за справяне с водната криза в Плевен и Ловеч, сред които бяха подмяна на стари водопроводи, но изглежда година по-късно проблемите продължават, а набелязаните "решения" не са дали очаквания резултат. Сегашното правителство също предприе мерки за справяне с безводието в Плевен, като най-належащи бяха отчетени следните краткосрочни мерки:

Изпращане на експерти от ВиК-Пловдив за установяване на най-критичните участъци със загуби на вода (мярка, която беше набелязани и миналата година)

Разполагане на водоноски във всички квартали, независимо от режима на водоподаване

Извършване на сондажи на определени места с цел осигуряване на допълнителни количества - приблизително 300 литра в секунда

Освен това на 3 септември парламентът прие решение, с което задължави МС в рамките на 2 седмици да сформира Национален борд по водите с цел координирани действия за преодоляване на водната криза, както и за координиране на усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи.

