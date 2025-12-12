Благотворителен концерт в подкрепа на талантливи ученически състави в Плевен

Благотворителен концерт - музикална вечер под наслов „Коледа е“, организира СУ „Иван Вазов“ - Плевен. Събитието ще се състои тази вечер, 11 декември от 19.00 часа в зала „Катя Попова“.

Под диригентството на Красимир Янкулов на сцената ще се изявят: Хор „Вдъхновение“, Първи ученически гвардейски духов оркестър, СК по мажоретен спорт „Еуфория“ с треньор Надя Тодорова. Солисти: Мартин Петков, Деа Ганчева, Елена Йончева, Саня Кръстева, Денислав Далаклиев и Ивет Янева. Събраните средства ще бъдат използвани за поставянето на сцена на мюзикъла „През води и гори“ по повестта на Емилиян Станев - проект, който вдъхновява и развива младите творци.

Входът е с покани, които можете да закупите от касата на Плевенска филхармония на площад „Свободата“.

Ако желаете да подкрепите каузата допълнително, можете да направите дарение:

Банка: Българо-американска кредитна банка АД

IBAN: BG82BGUS91603104103600

BIC: BGUSBGSF

Титуляр: СУ „Иван Вазов“ - Плевен

Воля на дарителя: За мюзикъла